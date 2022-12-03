السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

حكيم ينتهي من بروفات جولة حفلاته الغنائية في كندا (فيديو)

حكيم
حكيم

انتهى النجم الشعبي حكيم من بروفات جولة حفلاته الغنائية المقرر إقامتها في مناطق متفرقة بدولة كندا خلال الشهر الجاري برفقة فرقته الموسيقية.

 

ونشر حكيم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام" ظهر فيه برفقة فرقته الموسيقية وعلق عليه قائلا: “جمهورى فى كندا احنا جاهزين وخلصنا بروفات حفلاتنا اللى هتكسر الدنيا يوم 10 ديسمبر فى انترناشونال سنتر ميسساجا، ويوم 11 ديسمبر فى مسرح اوليمبيا مونتريال علشان نرقص ونغنى مع بعض طول الليل”.

ويحيي النجم العالمي حكيم حفلين غنائيين وسط جمهوره والجالية المصرية بكندا خلال ديسمبر المقبل.

 

من المقرر أن يقدم حكيم خلال الحفلين مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا منها "افرض وبينى وبينك، نار، آه يا قلبى، وغيرها من الأغانى، ويتمتع حكيم بثبات في الأداء الفني ويحظى بشعبية ضخمة بين كل فئات الجمهور وترفع حفلاته في السنوات الأخيرة  شعار كامل العدد.

 

آخر أعمال حكيم الغنائية

وطرح حكيم خلال الفترة الماضية عددا من الأغنيات وكان آخرها أغنية بعنوان "معلم" من كلمات هاني لشهب وألحان علاء غنيم ومن توزيع زيزو فاروق.

كما طرح مؤخراً أغنية بعنوان "تزاولني" من كلمات إسلام كنكة وألحان كريم الصباغ وإسلام كنكة وتوزيع فلسطيني، وميكساج وماستر أسامة طارق، فيما قام المخرج أحمد متولى بتصوير الأغنية.

وطرح حكيم قبلهما أغنية "قول الله"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، ومنتج فنى فايز عزيز، وإشراف فنى جورج سمير، وتميزت الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغان سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

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