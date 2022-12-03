إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى المنيا

كثفت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان قامت بازالة عدد اثنان حالة تعدى في المهد بقرية منشأة الحواصلية وقرية كدوان على ارض زراعية على مساحة 22 سهما بحضور فريق العمل بقسم الإزالة ومسئول الجمعية الزراعية بالقرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل قامت بإزالة حالتى تعد على أرض زراعية بمساحة ٣٥٠ متر، حيث تم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لقرية تلة تمكنت اليوم من إزالة حالتي تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة قيراط خلال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة والوقف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء وإزالة المخالفة بالمهد وإحالة المخالف للنيابة العامة، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية لن تسمح بأى شكل من أشكال التعدى، موجها برصد المخالفة بالمهد والتعامل الفورى معها.

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