السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بقرى المنيا

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي الأراضي الزراعية بقري المنيا

كثفت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي المخالف بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية وقامت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال التعديات ومرتكبيها.

وقال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا، إن الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان قامت بازالة عدد اثنان حالة تعدى في المهد بقرية منشأة الحواصلية وقرية كدوان على ارض زراعية على مساحة 22 سهما بحضور فريق العمل بقسم الإزالة ومسئول الجمعية الزراعية بالقرية وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

318333578_2277447699099853_6131543156210045532_n

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية طوخ الخيل قامت بإزالة حالتى تعد على أرض زراعية بمساحة ٣٥٠ متر، حيث تم تنفيذ الإزالة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية لقرية تلة تمكنت اليوم من إزالة حالتي تعدى على الأراضى الزراعية بمساحة قيراط خلال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها على ضرورة المتابعة المستمرة والوقف الفورى لأى شكل من أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء وإزالة المخالفة بالمهد وإحالة المخالف للنيابة العامة، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا وأجهزتها التنفيذية لن تسمح بأى شكل من أشكال التعدى، موجها برصد المخالفة بالمهد والتعامل الفورى معها.

318333578_2277447699099853_6131543156210045532_n
318333578_2277447699099853_6131543156210045532_n
318331772_2277447829099840_2019542868668949834_n
318331772_2277447829099840_2019542868668949834_n
318118730_2277448065766483_37890928767475720_n
318118730_2277448065766483_37890928767475720_n
317733969_2277556169089006_8174322809543706985_n
317733969_2277556169089006_8174322809543706985_n
318245227_2277556085755681_1845824933374082675_n
318245227_2277556085755681_1845824933374082675_n
318293610_2277447765766513_3443226930958730941_n (1)
318293610_2277447765766513_3443226930958730941_n (1)
318331772_2277447829099840_2019542868668949834_n (1)
318331772_2277447829099840_2019542868668949834_n (1)
المنيا إزالة حالات تعدي الأراضي الزراعية بالقري مركز المنيا الدكتور محمد حلمي رئيس مركز المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الدولة والشباب

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

خاص.. استقالة فى جهاز الزمالك بعد التعادل مع المصرى فى الدورى

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

نقيب التمريض: نتابع واقعة الاعتداء بمستشفى قويسنا بالتعاون مع النقابة الفرعية

الجيش الجزائرى: انتصرنا على الإرهاب وتمكنا من تطوير تجربة فريدة فى مكافحته

وزير الصحة لـ«ممرضات قويسنا»: جئتكن للتحقيق فى الواقعة بنفسى.. ولا أحد فوق القانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الدولة المدنية وصلابة البنية الداخلية للوطن

د.أحمد الخميسى

إدوار الخراط.. أنت معنا

ماجد حبته

ديور أمام الأهرامات

مؤمن المحمدي

كفاية كفاية كفاية

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه مستوطنات الغلاف

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط