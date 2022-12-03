السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يتواصل مع لاعب منتخب مصر للسلاح لتهنئته ببرونزية كأس العالم

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل مع اللاعب يوسف شامل لتهنئته بالميدالية البرونزية التي حققها في منافسات بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، والمقامة في أوزبكستان للشباب تحت ٢٠ عاماً.

عبر  وزير الرياضة  عن تقديره لإنجاز اللاعب والظهور المميز للبعثة المصرية بالبطولة بقيادة الكابتن السيد سامي المدير الفني، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في باقي المنافسات ، والاستمرار في تحقيق الانتصارات في مختلف البطولات التي يشاركون بها.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن المنتخب الوطني للسلاح واعد بمجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات الذين سيحققون لمصر العديد من الإنجازات في شتى المنافسات، مشيداً بدور الاتحاد المصري للسلاح في إعداد وتأهيل لاعبي المنتخبات الوطنية لجميع البطولات.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة البرونزية الاتحاد المصري للسلاح البطولات العديد من الإنجازات العالم

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الدولة والشباب

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