وزير الرياضة يتواصل مع لاعب منتخب مصر للسلاح لتهنئته ببرونزية كأس العالم

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل مع اللاعب يوسف شامل لتهنئته بالميدالية البرونزية التي حققها في منافسات بطولة كأس العالم لسلاح سيف المبارزة، والمقامة في أوزبكستان للشباب تحت ٢٠ عاماً.

عبر وزير الرياضة عن تقديره لإنجاز اللاعب والظهور المميز للبعثة المصرية بالبطولة بقيادة الكابتن السيد سامي المدير الفني، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في باقي المنافسات ، والاستمرار في تحقيق الانتصارات في مختلف البطولات التي يشاركون بها.

أوضح الدكتور أشرف صبحي أن المنتخب الوطني للسلاح واعد بمجموعة مميزة من اللاعبين واللاعبات الذين سيحققون لمصر العديد من الإنجازات في شتى المنافسات، مشيداً بدور الاتحاد المصري للسلاح في إعداد وتأهيل لاعبي المنتخبات الوطنية لجميع البطولات.