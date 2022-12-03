مراسل «القاهرة الإخبارية»: اتفاق الأطراف السياسية بالسودان يعني إزالة الاحتقان والنزاع

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنه سيكون هناك اتفاق عسكري بين الأطراف السياسية بالسودان غداً، وهذا الاتفاق سيكون مدته ٢٤ شهراً.

اتفاق القوى السياسية

وأكد مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن هذا الاتفاق سيضم مجموعة من الأحزاب السياسية المختلفة، لذا هذا الاتفاق سوف يزيل الاحتقان في الحياة السياسية السودانية التي تطورت بشكل كبير الفترة الأخيرة.

الخلاف السياسي السوداني

وأضاف في حديثه، أن هناك ارتياح شعبي كبير نحو هذا الاتفاق، حيث يشعر المواطن بالكثير من الإرهاق بسبب الخلاف السياسي في المجتمع، معبرا: "هذا الاتفاق سوف يعيد السودان إلى وضعها الطبيعي، حيث ستشارك القوى السياسية في المجلس التشريعي، ولهذا سوف يتم تقليل الآثار الناجمة عن الخلاف السوداني السياسي التي نشبت منذ أكثر من عام".