السبت 03 ديسمبر 2022
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أحمد كريمة: القرآن فيه إشارة لنظرية الانفجار العظيم (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن ظاهرة دوران الحيوانات فى دائرة منتظمة، ليس لها أي تفسير ديني بينما بعض الخبراء في غير الشأن الديني، يقولون إن الحيوانات قد يكون لديها إحساس بحدوث زلازل وبراكين.

 

وأضاف خلال لقائه على قناة الحدث: "هذه الظاهرة ليس لها مرجعية دينية، ولا ننسب للدين ما ليس فيه، كما أنه يوجد فرق بين النظرية والحقيقة، مثل كروية الأرض التي باتت حقيقة بديهية، ومثل أن الكون كان جسم واحد وحصل له الانفجار العظيم".

 

وذكر كريمة، آية  تدلل على حدوث الانفجار العظيم، وهي "أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي".

 

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أحمد كريمة القرآن الانفجار العظيم نظرية الانفجار العظيم كروية الأرض

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