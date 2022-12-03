نادين نجيم: فستانى «تمزق» فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى

كشفت الفنانة نادين نسيب نجيم، عن الأمور التي تعرضت لها عقب ظهورها بإطلالتها الأخيرة بمهرجان البحر الأحمر في دورته الثانية بالمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى بعض المواقف التي تعرضت لها بعدد من المناسبات الفنية.

وكتبت نادين، عبر حسابها على تويتر: "إيه والله من أحلى إطلالاتي بس لو تعرفوا شو صار قبل ما أطلع: انخزقت فتحة الفستان ومن بعد الحفل انكسر كعب السكربينة!".

وأضافت: "كمان وصار معي نفس الشىء مرة بحفل الموركس، كمان فستاني انخزق عن الرقبة، بالجونة بمصر جاتني حرارة، وبحفل (جوي) كمان مرضت بنفس النهار فجأة.. مسلسل من الأكشن".

جاء ذلك تعليقا على تدوينة لأحد متابعيها جاء فيها: "بتحسوا نادين بتروح على السعودية بتحلى أكتر".

وكانت نادين نسيب نجيم، ظهرت على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثانية، والمقام حالياً بأحد الفنادق بالمملكة العربية السعودية.

ويُعد هذا الظهور الأول لـ"نادين" بعد إعلانها خطبتها على شاب من خارج الوسط الفني، عقب انفصالها عن زوجها دام لسنوات.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

يذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يعرض 131 فيلمًا تشمل الأفلام الروائية القصيرة والطويلة من 61 دولة بلغات متعددة تصل إلى 41 لغة.

وتشهد الدورة الثانية من المهرجان، العديد من أحدث إنتاجات السينما، حيث يشهد العرض العالمي الأول لفيلم "الخلاط +" للمخرج فهد العماري المستوحى من سلسلة "الخلاط"، وفيلم "ع مفرق طريق" للمخرجة اللبنانية لارا سابا، الحائزة على جوائز العرض العالمي الأول لفيلمها الكوميدي والرومانسي.

شارك حوالي 131 فيلمًا من الأفلام الطويلة والقصيرة من 61 دولة وبـ41 لغة، حيث سيتم عرضهم في المهرجان، بجانب 34 فيلمًا في عرض عالمي أول، و17 فيلمًا في أول عرض عربي و47 عرضًا لأفلام من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.