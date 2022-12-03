السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«شباب الري» يشارك في التصفيات النهائية من مهرجان «هواة المسرح» بالإسكندرية

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تواصل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، تنفيذ فعاليات الموسم السابع من مهرجان "هواة المسرح" لأعضاء مراكز الشباب بالمحافظات، لليوم الرابع على التوالي، والذي تنظمه الإدارة المركزية لتنمية الشباب - الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، على مسرح المدينة الشبابية بالإسكندرية، خلال الفترة من ٢٨ نوفمبر حتى  ٣ ديسمبر  الجاري، وذلك بمشاركة ١٨ فرقة مسرحية من مختلف محافظات الجمهورية.

وبدأت العروض المسرحية بتقديم عرض فريق مسرح "مركز شباب الري" بمحافظة سوهاج "العملية 101"، تأليف محمود محمد، وإخراج مارك صفوت، حيث يتناول العرض التغيرات المناخية التي أثرت على كوكب الأرض والتغيرات النفسية التي أثرت على الإنسان وذلك في ظل التحديات البيئية التي يشهدها العالم وذلك من خلال فكرة العمل أن يصلوا إلى حلمهم ويخرجوا المهرج الذي بداخلهم.

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من جانبه، أوضح محمود عبدالعال، المتحدث الرسمي للمركز وعضو مجلس الإدارة، أن المركز يوفر للفريق سبل الدعم والمساندة، وإزالة أي معوقات للفريق للحصول على المركز الأول، وأن للمركز رؤية تتوافق مع رؤية القيادة السياسية في رعاية الموهوبين في شتي المجالات الفنية والرياضية والتي بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإنشاء مدن رياضية وفنية لرعاية الموهوبين.

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وقام شادي أبو حجي، رئيس مجلس الإدارة بتوجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة على ما تقوم به الوزارة من نشر الوعي الفني والثقافي والسياسي والديني وغيرها من المجالات والأنشطة، والطفرة التي تشهدها مراكز الشباب في هذه الآونة.

يذكر أن لجنة تحكيم المسابقة تضم الفنان محمود الحديني، والمخرج عادل حسان، والفنانة فاطمة محمد علي، من الكوادر الفنية التي حسمت المسابقة وأخرجت حكمها الفني السابق.

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إسكندرية أشرف صبحي الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة ل التحديات البيئية التغيرات المناخية الدكتور أشرف صبحي الرئيس عبد الفتاح السيس

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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