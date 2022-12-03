السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ مطروح يتفقد بدء أعمال تنفيذ مركز التحكم لشبكة الطوارئ والسلامة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تفقد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم السبت، يرافقه اللواء أمون مرتضى رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بدء أعمال تنفيذ مركز التحكم لشبكة الطوارئ والسلامة والتحكم بمطروح، بديوان عام المحافظة، والتي يأتي إنشاؤها في إطار الاستفادة من التحول الرقمي لخدمة الطوارئ والسلامة العامة، ليصبح البلاغ مميكنا، يتحول من مركز القيادة والسيطرة الشبكة الوطنية بالمحافظة إلى غرف العمليات التخصصية للجهات.

وأوضح رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن المشروع القومي للشبكة الموحدة يساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وسرعة رد الفعل، كما يدعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي أن المشروع يهدف إلى ترشيد الأعباء المالية، ودعم تدفق الاستثمارات والقطاع السياحي، وخفض معدلات الجريمة، وتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل مع الحوادث والكوارث حتى الوصول للمعدلات العالمية، مؤكدًا أن المشروع يتضمن تجهيز غرف عمليات الجهات المعنية لتحقيق السرعة في الاستجابة بين الشبكة الوطنية وبين غرف عمليات الجهات المعنية. 

وكان قد أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، في نوفمبر ٢٠٢٢، أنه تمت الموافقة على إدراج إنشاء ٥ ملاعب خماسية وملعب إكليرك، لأول مرة بمطروح، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ٥ ملاعب خماسية أخرى في عدد (١٠) مراكز شباب بعدد من مدن المحافظة ضمن الخطة الإنشائية لوزارة الشباب والرياضة ودعم البنية التحتية للمنشآت الشبابية بمحافظة مطروح. 

جاء ذلك في إطار الجهود المبذولة والتنسيق المستمر مع الوزارة لتوفير مزيد من الخدمات لأهالي مطروح، خاصة في مجال الشباب والرياضة مع توفير الدعم اللازم لزيادة أعداد ملاعب ومراكز الشباب والرياضة، وصولا إلى جميع المناطق بالمحافظة من أجل الاستغلال الأمثل لطاقات الشباب.

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أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 الساحل الشمالي الغربي الطوارئ والسلامة العامة جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي محافظ مطروح

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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