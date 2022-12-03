السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بينهم زوجان.. تشييع جثامين المتوفين بحادث الأقصر فى إدفو بأسوان (صور)

تشيع الجثامين
تشيع الجثامين

شيع أهالى مركز إدفو شمال محافظة أسوان، مساء اليوم السبت، جثامين الـ7 ضحايا المتوفين إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخري ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر.

جاء ضمن ضحايا الحادث الأليم بالطريق الصحراوي الغربي عند محافظة الأقصر وفاة زوج وزوجته، اللذين لقيا مصرعهما أثناء عودتهما من رحلة علاج بمحافظة القاهرة، حيث شيعت جنازتهمت بقرية الرمادى بمركز إدفو، وحرص العديد من الأهالي على تودعيهما أثناء تشييعهما إلى مثواهما الأخير، وسط حالة مليئة بالحزن والأسى.

وكانت استخرجت الجهات المعنية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، تصاريح دفن جثامين لـ7 متوفين إثر حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخري ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر.

جاءت أسماء المتوفين إثر الحادث كالتالي: فايز عوض أحمد، عمره 27 سنة، وحسين يوسف أحمد، عمره 40 سنة، وليد محمد عبدالعزيز، عمره 40 سنة، انتصار جابر أحمد، وعمرها 47 سنة، وماهر بدري على، عمره 40 سنة، وتقادم  محمد الطيب، عمره 45 سنة، ومحمد عطا سعد، عمره 55 سنة، جميعهم من مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان.

جدير بالذكر أنه ارتفعت أعداد الحادث إلى 7 متوفين بدلاً من 6 إثر وقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخري ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر.

وترجع التفاصيل إلى تلقي مدير أمن محافظة الأقصر إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخري ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت غرب المحافظة، مما أسفر عن أصابة 8 أشخاص ومصرع 6 أخرون.

وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث لمعاينته ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، بينما تم نقل المتوفين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

تشيع الجثامين
تشيع الجثامين
تشيع الجثامين
تشيع الجثامين
أهالي مركز إدفو الأقصر الطريق الصحراوي تشيع جثامين الضحايا حادث تصادم ضحايا الحادث مسقط رأسهم إدفو

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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