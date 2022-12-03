السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضمن حياة كريمة.. الكشف المجانى لـ3269 مواطنًا بالقوافل الطبية بقرى أسوان

القافلة الطبية
القافلة الطبية

توصيل الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين من البسطاء والأسر الأكثر احتياجًا في المناطق النائية، شعار رفعته الأجهزة المعنية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، جهود القوافل الطبية التي نظمتها مديرية الصحة داخل قرية السلسلة التابعة لمركز كوم أمبو، وقرية الأمال التابعة لمركز نصر النوبة، حيث استمرت أعمال القوافل على مدار يومين في كل منهما. 

وأكد محافظ أسوان، أن تنظيم هذه القوافل يأتى ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

بينما أوضح الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، أن هذه القوافل الطبية نجحت في إجراء الكشف الطبى لـ3269 مواطنًا ومواطنة.

وأشار إلى أن كل قافلة ضمت عدة خدمات علاجية للمواطنين بعدد من التخصصات المختلفة، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية، وعقد ندوات توعية للأهالى، وذلك تحت إشراف الدكتور طارق صبح، منسق القوافل العلاجية المتنقلة بالمديرية.

جدير بالذكر أن من جهة أخرى واصل فرع المجلس القومى للمرأة في أسوان تنفيذ سلسلة الأنشطة والبرامج التوعوية ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم محاور التمكين الاقتصادي والثقافي والاجتماعي داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وذلك تحت رعاية اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان.

من جانبها، أكدت الدكتورة هدى مصطفى، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، أنه بالتعاون مع علماء الأوقاف وبالتنسيق مع الوحدات المحلية والقروية تم تنظيم عدد 20 من جلسات الدوار استهدفت توعية 974 سيدة ورجلًا داخل قرى الكلح غرب والصعايدة والنصراب بمركز إدفو، بالإضافة إلى قرى أبوسمبل وكشتمنة شرق وغرب وقسطل وتوماس وعافية وأدندان بمركز نصر النوبة، علاوة على قرية حجازة بمركز كوم أمبو.

وأشارت إلى أن الجلسات تناولت إجراء العديد من المناقشات والحوارات المفتوحة للرد على الأسئلة والاستفسارات الخاصة بموضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، بجانب موضوعات ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات والتحديات المجتمعية الراهنة.

أسوان الكشف الطبى القوافل الطبية مبادرة حياة كريمة محافظ أسوان مديرية الصحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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