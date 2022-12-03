ديديه ديشامب: مواجهة بولندا ستكون قوية.. وسنحاول إيقاف خطورة ليفاندوفسكى

أكد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن مواجهة فريقه أمام منتخب بولندا، ستكون صعبة، خاصة أنه يمتلك لاعبين لديهم خبرة طويلة.

وسيلتقي منتخب فرنسا، نظيره بولندا، في الخامسة من مساء غدٍ الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الثمامة)، في إطار الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم «قطر 2022».

وقال ديشامب، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: "منتخب بولندا، فريق تنافسي، ولديه نواة صلبة من اللاعبين الذين لديهم خبرة دولية جيدة، وشاركوا في أكثر من 100 مباراة دولية، أمثال تشيزني، وميليك وليفاندوفسكي وزيلينسكي.

وتحدث ديشامب عن الطريقة الدفاعية التي كان يلعب بها منتخب بولندا، في مبارياته الماضية، حيث قال: "كان على هذا الفريق أن يدافع كثيرًا خلال مبارياته الثلاث في المجموعة. عليك أن تحترم ما فعله هذا المنتخب البولندي، لكن في الوقت ذاته لديهم أيضًا الكثير من العناصر الهجومية المميزة".

وبسؤاله عن روبرت ليفاندوفسكي والمقارنة بينه وبين كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، قال ديشامب: "هذان المهاجمان من بين الأفضل في العالم. لديهما صفات مختلفة، ولكن ليس في نفس العمر. سواء كان كيليان بالنسبة لنا أو ليفاندوفسكي لبولندا، فالاثنان من العناصر الهامة للغاية".

وأضاف مدرب منتخب «الديوك»: "سنحاول الحد من تأثيره. كلما قلت عدد الكرات لديه، سيكون أقل خطورة. بالإضافة إلى ذكائه ومهاراته الفنية، فإنه يستخدم جسده جيدًا، حتى لو لم يكن لديه دائمًا الكثير من الكرات في مبارياته الثلاث الأولى. لكن أدنى كرة يمكن أن تكون خطيرة معه".

وعن احتمالية حدوث المفاجأة في الأدوار الإقصائية على غرار ما حدث خلال دور المجموعات، قال ديشامب: "المفاجآت؟ ... كل المباريات صعبة ، الليلة الماضية كان من الممكن أن تسير بطريقة أو بأخرى. المنافسون موجودون، حتى لو لم يكونوا مؤهلين".

وأضاف: "كل الفرق مستعدة بشكل جيد للغاية. اللاعبون يشاركون في أندية جيدة، وبطولات جيدة، وبعض الدول لديها حماسة شعبية أكبر يمكن أن تطغى على اللاعبين، كما كان الحال مع تونس ضدنا. هل ستكون هناك مفاجآت أخري؟ أنا أصدق ما أراه فقط. لست هنا للتنبؤ".