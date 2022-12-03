السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ديديه ديشامب: مواجهة بولندا ستكون قوية.. وسنحاول إيقاف خطورة ليفاندوفسكى

ديديه ديشامب المدير
ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا

أكد ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن مواجهة فريقه أمام منتخب بولندا، ستكون صعبة، خاصة أنه يمتلك لاعبين لديهم خبرة طويلة.

وسيلتقي منتخب فرنسا، نظيره بولندا، في الخامسة من مساء غدٍ الأحد، في المباراة التي ستجمعهما على ملعب (الثمامة)، في إطار الدور ثمن النهائي لنهائيات كأس العالم «قطر 2022».

وقال ديشامب، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم: "منتخب بولندا، فريق تنافسي، ولديه نواة صلبة من اللاعبين الذين لديهم خبرة دولية جيدة، وشاركوا في أكثر من 100 مباراة دولية، أمثال تشيزني، وميليك وليفاندوفسكي وزيلينسكي.

وتحدث ديشامب عن الطريقة الدفاعية التي كان يلعب بها منتخب بولندا، في مبارياته الماضية، حيث قال: "كان على هذا الفريق أن يدافع كثيرًا خلال مبارياته الثلاث في المجموعة. عليك أن تحترم ما فعله هذا المنتخب البولندي، لكن في الوقت ذاته لديهم أيضًا الكثير من العناصر الهجومية المميزة".

وبسؤاله عن روبرت ليفاندوفسكي والمقارنة بينه وبين كيليان مبابي، مهاجم منتخب فرنسا، قال ديشامب: "هذان المهاجمان من بين الأفضل في العالم. لديهما صفات مختلفة، ولكن ليس في نفس العمر. سواء كان كيليان بالنسبة لنا أو ليفاندوفسكي لبولندا، فالاثنان من العناصر الهامة للغاية".

وأضاف مدرب منتخب «الديوك»: "سنحاول الحد من تأثيره. كلما قلت عدد الكرات لديه، سيكون أقل خطورة. بالإضافة إلى ذكائه ومهاراته الفنية، فإنه يستخدم جسده جيدًا، حتى لو لم يكن لديه دائمًا الكثير من الكرات في مبارياته الثلاث الأولى. لكن أدنى كرة يمكن أن تكون خطيرة معه".

وعن احتمالية حدوث المفاجأة في الأدوار الإقصائية على غرار ما حدث خلال دور المجموعات، قال ديشامب: "المفاجآت؟ ... كل المباريات صعبة ، الليلة الماضية كان من الممكن أن تسير بطريقة أو بأخرى. المنافسون موجودون، حتى لو لم يكونوا مؤهلين".

وأضاف: "كل الفرق مستعدة بشكل جيد للغاية. اللاعبون يشاركون في أندية جيدة، وبطولات جيدة، وبعض الدول لديها حماسة شعبية أكبر يمكن أن تطغى على اللاعبين، كما كان الحال مع تونس ضدنا. هل ستكون هناك مفاجآت أخري؟ أنا أصدق ما أراه فقط. لست هنا للتنبؤ".

منتخب فرنسا فرنسا بولندا ديديه ديشامب كأس العالم قطر 2022 روبرت ليفاندوفسكي

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

«الطاهرة البريئة».. مقطع صوتى يكشف لحظة مقتل فتاة بورسعيد

مصرع وإصابة 28 فى حادث تصادم بطريق الإسكندرية- مطروح

ضبط 94 طن أرز شعير وقمح وأسمدة قبل بيعها بالسوق السوداء بالشرقية

إحالة أوراق قاتل خطيبته فى بورسعيد إلى المفتى

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

الاتحاد الأوروبى يدعو للتحقيق فى استخدام إسرائيل للقوة المميتة بحق الفلسطينيين

قاضي قضاة فلسطين: الشعب الفلسطيني يواجه عصابة إرهابية وليس دولة احتلال فقط

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة