السبت 03 ديسمبر 2022
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أستاذ تخطيط: الخريطة العمرانية لمصر القديمة تحتل 7% من المساحة الكلية (فيديو)

جريدة الدستور

قال الدكتور محمود غيث أستاذ التخطيط العمراني، إن الخريطة العمرانية لمصر القديمة تحتل 7% من مساحة مصر، لذلك أصبحنا بحاجة إلى تصليح خلل التنمية الاقتصادية الإقليمية الناتجة عن التنمية غير المتوازنة من خلال إضافة تجمعات عمرانية جديدة في مناطق بها تفاوت وفجوات تنموية.

وأشار «غيث» عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، اليوم، إلى أنها نظرة شاملة جاءت لنا من خريطة التنمية الشاملة لمصر، لافتًا إلى أن خريطة التنمية الشاملة لمصر تشير إلى أن المدن الجديدة هدفها سد هذه القصور الواضحة والتفاوتات الإقليمية، فضلًا عن التجمعات القائمة أصبحت غير قادرة على الوفاء بواجباتها الخاصة بالخدمات والإسكان والأنشطة بسبب وصولها للحد الأقصى للاستيعاب.

ونوه أستاذ التخطيط العمراني، بأننا بحاجة إلى مواجهة قصور قائم، واحتياج مستقبلي، كما أننا في حاجة إلى مجال حيوي جديد ومساحات جديدة لكي نستطيع تطبيق أعلى المعايير، إلى جانب تطبيق الاستدامة الحديثة التي تحتاج لمواقع جديدة تستقبلها.

وأوضح أستاذ التخطيط العمراني، أن التحدي القائم الذي ندرسه ونمارسه الآن هو إدخال كل المميزات الحديثة والتجارب في المدن القديمة قدر الإمكان لمحاولة لربط المدن القديمة مع نظيرتها الحديثة.

ضرورة وجود مسار وارتباط بين المدن القديمة والحديثة

وشدد أستاذ التخطيط العمراني، على ضرورة وجود مسار وارتباط بين المدن القديمة والحديثة في منطقة واحدة، وهذا ما يطلق عليه التنمية الشاملة لمصر، متابعًا: أننا لأول مرة ننجح في إعداد هذا المخطط عظيم القيمة، حيث أن الأبعاد العمرانية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية تتجلى في خريطة التنمية الشاملة.

أستاذ تخطيط لاول مرة إعداد مخطط للتنمية الشاملة إعداد مخطط التنمية الشاملة التنمية الشاملة بمصر

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