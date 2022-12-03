السبت 03 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصدر بـ«التعليم» يكشف تفاصيل إجراء المشروع البحثي لصفوف النقل

طلاب
طلاب

يستعد حاليًا طلاب صفوف النقل من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام لإجراء المشروع البحثي المقرر الخاص بالفصل الدراسي الأول والتي من المقرر أن يتم تسليمه قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بأسبوعين.

وكشف مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم لـ"الدستور"، مواصفات الأبحاث المطلوبة من الطلاب.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إنه لابد أن يقل عدد ورقات المشروع البحثي عن 10 ورقات، موضحًا أنه لابد من كتابته بصيغة ورد على الكمبيوتر.

وشدد المصدر على مراعاة المقدمة والنهاية بأسلوب الطالب ومن خلال أفكاره، بالإضافة إلى أنه لابد من مراعاة كلًا من "عنوان البحث، فهرس البحث، مقدمة البحث، أهداف البحث، موضوع البحث، تدعيم البحث بالصور، التوصيات المقترحة، خاتمة البحث، المصادر والمراجع".

وأكد المصدر أنه في حالة إذا تم تطابق بحثين سيتم استبعاد الأبحاث المطابقة ويعتبر الطلاب المشاركون في تلك الأبحاث المتطابقة راسبون.

كانت أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، لجميع مديريات التربية والتعليم، بشأن تنفيذ المشروعات البحثية لطلاب صفوف النقل، المقررة فى نهاية كل فصل دراسي ضمن نظام التقييم لصفوف النقل.

وتضمن الخطاب الصادر اختيار احدى المشروعات القومية التي تخدم المجتمع المدرسي والوطن:

أولاً: الموضوعات المقترحة للأبحاث للمراحل الثلاث

1-المرحلة الابتدائية

-الممارسات السلبية التي يتعرض لها التلميذ وتؤثر على المجتمع (التحرش العنف التنمر ).

-دور التلميذ في ترشيد الاستهلاك (الكهرباء والمياة).

- -المبادرات القومية التي ترعاها الدولة (زراعة مليون ونصف فدان- الحفاظ على المساحة الخضراء).

 

2-المرحلة الإعدادية والثانوية

 

-المبادرات القومية التي ترعاها الدولة من حياة كريمة (تطوير قرى الريف المصري).

 

- -اختيار إحدى المشروعات القومية التي ترعاها الدولة بعنوان انجازات وطن (مدينة العلمين الجديدة، الرمال السوداء العاصمة الادارية الجديدة- تطوير الطرق والكباري).

 

-أهم الإنجازات في مجال الطاقة (طاقة الرياح - الطاقة الشمسية).

 

 -التغيرات المناخية وتأثيرها على (الزراعة الطاقة المياه- الصحة).

 

ثانيا : خطوات التنفيذ

 

1-يتم اختيار إحدى الموضوعات بمعرفة المعلم رائد الفصل بالتعاون مع معلم المادة ويفضل مناقشة المشروعات والانجازات المتعلقة بالدولة المصرية وكذا التحديات التي تواجهها وطرق مواجهة تلك التحديات وربطها بالمواد الدراسية المقررة على الطالب.

2-يتم تقسيم طلاب الفصل الواحد الى مجموعات لاتقل عن ( 3 طلاب ولاتزيد عن خمسة طلاب) وتتم جميع الأعمال التعاون المتعلقة بالأبحاث بالمدرسة لضمان مشاركة الطلاب الفعلية وتنمية مهاراتهم البحثية وبث روح التعاون.

3-يقوم المعلم "رائد الفصل" بمناقشة الطلاب والتعرف على مدى التعاون بين أعضاء المجموعة وتوزيع المهام عليهم والمصادر التي تمت الاستعانة بها والتحديات التي واجهتهم، وكيف أمكنهم التغلب عليها.

4-تتقدم كل مجموعة بمشروعين طوال العام الدراسي يسلم البحث الأول قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول بإسبوعين، والبحث الثاني قبل امتحانات الفصل الدراسي الثاني بأسبوعين.

5-يشترط النجاح في المشروع البحثي الحصول على (50%) على الأقل من الدرجة المخصصة له على ألا تحسب درجاته ضمن المجموع الكلي وفي حالة عدم تحقيق المستوى المطلوب من المجموعة يتم إعادة البحث مرة أخرى ويتم تقديمه اأثناء فترة امتحانات الدور الثاني.

6-يتم إعداد كشف بأفضل عشرة ابحاث لكل صف دراسي واثاية المجموعات المشاركة بها وإخطار الإدارة التعليمية بها لإجراء تصفيات على مستوى مدارس الإدارة والتصعيد مستوى المديرية لتحديد المراكز الثلاث الأولى.

التربية والتعليم والتعليم الفني استهلاك الكهرباء التعليم الفنى العاصمة الإدارية الجديد الصف السادس الابتدائي الصف الثاني الثانوي السادس الابتدائى العاصمة الإدارية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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