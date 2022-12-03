4 لاعبين يتنافسون على الفوز بالحذاء الذهبي في مونديال قطر

مع انطلاق الأدوار الاقصائية في مونديال 2022 تبدأ المنافسة الحقيقية سواء على الفوز بالكأس أو لقب الهداف والحصول على الحذاء الذهبي، حيث يتساوى أربعة لاعبين في صدارة قائمة الهدافين بعد انتهاء الدور الأول، وهم: الفرنسي كيليان مبابي والهولندي كودي جاكبو والإنجليزي ماركوس راشفورد والإسباني الفارو موراتا، ولكل منهم ثلاثة أهداف.

وتساوى 10 لاعبين في رصيد هدفين، وهم: البرازيلي ريشارليسون والإنجليزي بوكايو ساكا والأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي برونو فيرنانديز والفرنسي أوليفيه جيرو والإسباني فيران توريس والكرواتي أندريج كراماريتش والكوري الجنوبي تشو كيو سيونج والياباني ريتسو دوان والسويسري بريل إيمبولو.

وسجل هدفا واحدا كل من البرازيلي كاسيميرو وبابلو مارتن باييز وكارلوس سولر وماركو أسينسيو وداني أولمو "إسبانيا" وماركو ليفايا وأوفرو ماجر كرواتيا "وتيموتي وياه وكريستيان بوليسيتش"أمريكا" وإينزو فيرنانديز واليكسيس ماك اليستير وجوليان ألفاريز "الأرجنتين" وتاكوما أسانو وأوه تاناكا "اليابان" ودافي كلاسين وفرينكي دي يونج "هولندا "وبيوتر زيلينسكي وروبرت ليفاندوفسكي "بولندا" ورحيم سترلينج وجود بيلينجهام وجاك جراليش وفيل فودين "إنجلترا" وشيردان شاكيري وريمو فريلير "سويسرا" وكريج جودوين وميتشيل دوك وماثيو ليكي "أستراليا" وأدريان رابيو "فرنسا" وكريستيانو رونالدو وجواو فيليكس ورفائيل لياو وريكاردو هورتا "البرتغال" وبولايي ديا وفامارا دييدهيو وبامبا ديانج وإسماعيل سار وكاليدو كوليبالي "السنغال" وعبد الحميد صابري وزكرياء أوخلال وحكيم زياش ويوسف النصيري "المغرب وكيم يونج جون وهوانج هى تشان "كوريا الجنوبية".

وهناك لاعبين سجلوا أهدافا وخرجت منتخباتهم من المونديال وهم الإكوادوري إينير فالنسيا الذي سجل ثلاثة أهداف، والإيراني مهدي طارمي والغاني محمد قدوس والسعودي سالم الدوسري والألمانيان كاى هافيرتز ونيكلاس فولكروج والكاميروني فينست أبوبكر والصربي الكسندر ميتروفيتش وجيورجيان دى أراسكايتا من أورجواى وسجل كل منهم هدفين.

وسجل هدفا واحدا كل من ميشي باتشواي "بلجيكا" والفونسو ديفيز "كندا" وجاريث بيل "ويلز" وإلكاي جوندوجان و سيرج كانبري "ألمانيا" وموسيس كايسيدو "الإكوادور" وصالح الشهري "السعودية" وأندريه أيو وعثمان بوكاري ومحمد ساليسو "غانا " ووهبي الخرزي "تونس" وهنري مارتن ولويس شافيز "المكسيك" وروزيه جشمي ورامين رضائيان "إيران" ومحمد مونتاري "قطر" وأندرياس كريستينس "الدنمارك" وكيشير فولر ويليسن تيخيدا "كوستاريكا" وجان شارل كاستيليتو وأيريك ماكسيم تشويو موتينج "الكاميرون" وستراهينيا بافلوفيتش وسيرجي ميليتكوفيتش ودوشان فلاهوفيتش "صربيا".