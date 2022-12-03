السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى للمرأة» يعلن مساعدة ممرضات مستشفى قويسنا قانونيًا

الدكتورة مايا مرسي
الدكتورة مايا مرسي

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، عن تقديم المجلس كل المساعدة القانونية لممرضات مستشفى قويسنا المركزي، بعد الاعتداء عليهن مساء أمس الأول الخميس.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة في منشور لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: «مصر دولة قانون، تعدي أهالي المرضى على أطباء أو طبيبات- ممرضات أو ممرضين أثناء تأدية عملهم معاقب بالقانون ويطبق قانون التعدي على موظف عام».

وأضافت مرسي: «أوضح قانون العقوبات، في المادة 136 الخاصة بالاعتداء على الموظف أثناء تأدية عمله، أن كل من تعدى على أي من الموظفين العموميين، ورجال الضبط، وأي شخص مكلف بخدمة عمومية، وكل من يقوم بمقاومة الموظف بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأدية عمله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور أو بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه».

وأشارت إلى إنه في حادث قويسنا والتعدي على الممرضة أجهض الجنين، وأن المادة 260 من قانون العقوبات أكدت أن كل من أسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء يعاقب بالسجن المشدد من 3 إلى 15 سنة.

وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، قائلة «النيابة تحقق الآن في الحادث، ولكن نطالب المشرع بتغليظ العقوبة التعدي على الموظف العام لفظيا أو جسديا، تغليظ عقوبة الحبس والغرامة التى تصل في بعض الدول العربية إلى 10 سنوات وأكثر من ما يعادل 3 ملايين جنيه، لأن هذا الحادث ليس الأول ولن يكون الأخير».

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