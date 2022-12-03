السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الداخلية توجه قوافل إنسانية للقرى الأكثر احتياجًا

جريدة الدستور

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة "كلنا واحد.. معك في كل مكان"، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

حيث اضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية- إنسانية، استهدفت عددًا من القرى بنطاق محافظة الوادي الجديد لتقديم كل أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

كما تمت زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، وتم توزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلًا عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وزيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر، والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكل القطاعات.

وشارك فى القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان، لتيسير تلبية مطالب أهالى تلك القرى الأمنية والخدمية، ولاقى ذلك قبولًا واستحسانًا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.

وزارة الداخلية كلنا واحد رئيس الجمهورية

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المنصورة الجديدة

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