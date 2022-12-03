السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بالأسماء.. ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم الأقصر إلى 7 وفيات

ارشيفية
ارشيفية

ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة «ربع نقل» بأخرى «ميكروباص»، إلى 7 متوفين بدلًا من 6، وذلك بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت غرب محافظة الأقصر. 

وجاءت أسماء المتوفين إثر الحادث كالتالي: فايز عوض أحمد - 27 سنة، حسين يوسف أحمد - 40 سنة، وليد محمد عبدالعزيز - 40 سنة، انتصار جابر أحمد - 47 سنة، ماهر بدري علي - 40 سنة، تقادم  محمد الطيب - 45 سنة، محمد عطا سعد - 55 سنة، وجميعهم من مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان.

وتلقت مديرية أمن محافظة الأقصر، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وأخرى ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي وتحديدًا عند قرية الرزيقات التابعة لمركز أرمنت غرب المحافظة، مما أسفر عن إصابة 8 أشخاص ومصرع 6، حيث أنهم كانوا متجهين إلى مركز إدفو التابع لمحافظة أسوان. 

وعلى الفور، انتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته ورفع آثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

كما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما، بينما تم نقل المتوفين إلى المشرحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها.

حادث تصادم ميكروباص ارتفاع أعداد الضحايا الأقصر الرزيقات الطريق الصحراوي الغربي أرمنت

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المنصورة الجديدة

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