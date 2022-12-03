بدء سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022

يبدأ مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، اليوم السبت، فتح باب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجي الحقوق والشريعة و القانون، وتنتهي في 19 ديسمبر، وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وكان أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة، بتحديد يوم لكل خريجي جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، على أن تبدأ سحب الملفات يوم 3 ديسمبر المقبل وتنتهي في 19 ديسمبر، وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وحدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة، التقدم للذكور والإناث، وبأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 31 عاما، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة، وتوافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.