السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بدء سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2022

مجلس الدولة
مجلس الدولة

يبدأ مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب، اليوم السبت، فتح باب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجي الحقوق والشريعة و القانون،  وتنتهي في 19 ديسمبر، وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وكان أعلن مجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل عزب، مواعيد سحب الملفات للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2022، من خريجي الحقوق والشريعة القانون والشرطة، بتحديد يوم لكل خريجي جامعة من الجامعات الحكومية، يوم مجمع لخريجي الجامعات الخاصة، على أن تبدأ سحب الملفات يوم 3 ديسمبر المقبل وتنتهي في 19 ديسمبر، وتحديد اليوم الذي يليه لتلقي التظلمات، وذلك من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وحدد المجلس شروط الالتحاق بالوظيفة،  التقدم للذكور والإناث، وبأن لا يقل التقدير عن جيد وأن لا يزيد المتقدم عن 31 عاما، وأن يجتاز المقابلات والاختبارات، ويتمتع بصحة جيدة، وتوافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقًا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

مجلس الدولة مندوب مساعد دفعة 2022 خريجي الحقوق والشريعة و القانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

عروس تشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

صور حادث تصادم ميني باص وسيارة نقل على طريق «الإسكندرية-مطروح»

وزارة الصحة تطلق «حقك تنظمى» بـ25 محافظة.. و«طرق أبواب» بالفيوم وأسيوط

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

«الإسكان» تطرح 19866 قطعة أرض بالإسكان المتوسط والمتميز والأكثر تميزًا بالصعيد

جرائم مالية واستغلال للنفوذ.. ماسك يلوح بفضائح «تويتر» وهانتر بايدن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أخطر ما غيره رجال الدين فى العقل المصرى الجمعى!

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»