السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس أمناء الحوار الوطني يواصل مناقشة قضايا المحور المجتمعي.. اليوم

مجلس أمناء الحوار
مجلس أمناء الحوار الوطني

يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني، عقد اجتماعاته اليوم السبت، وذلك لاستكمال مناقشة قضايا المحور المجتمعي، حيث يضم 5 لجان فرعية وهي: لجان «قضية التعليم، وقضية الصحة، والقضية السكانية، وقضايا الأسرة والتماسك المجتمعي، والثقافة والهوية الوطنية».

وقال النائب طلعت عبدالقوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن اجتماع مجلس الأمناء اليوم السبت، سيستكمل مناقش بعض ملفات المحور المجتمعي، بعدما بدأ المجلس في مناقشة بعضها خلال اجتماعه الاخير يوم السبت الماضي.

وأكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه سيكون هناك جلستين أو أكثر لمجلس الأمناء قبل انطلاق الحوار فعليًا بدعوة مختلف القوى والأحزاب السياسية وكذلك المختصين في مختلف المجالات.

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