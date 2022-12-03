عروس تتشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

تمكنت الاجهزة الامنية بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية من القاء القبض علي عروس تخلصت من خطيبها بشنقه داخل شقتهما قبل زفافهما، وشهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، منذ قليل، واقعة مقتل شاب شنقًا علي أيدي عروسه قبل زفافهما بعدة أيام داخل المنزل الذي كان من المفترض أن يكون عش الزوجية، الأمر الذي أثار الرأي العام بين صفوف الأسر والعائلات عقب الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة الكبري، يفيد قيام فتاة فى نهاية العقد الثاني من عمرها بشنق خطيبها المدعو "أمير ياسر" قبل أيام قليلة من زواجهما، والذي يبلغ من العمر 19 سنة، ونقل جثته إلى المستشفى العام بنطاق دائرة قسم أول المحلة.



وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط الفتاة المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الشقة موقع الحادث المشار إليه.

وحسب التحريات الاولية وأقوال اهل الشارع الواقع به محل الحادثة، فإن الشابة إستدعت خطيبها لمنزل الزوجية الذي يشرفان علي تجهيزه لتسوية أمر عقب حدوث شجار بينهما قبل عدة أيام، واحتد النقاش بينهما وشاهد جيرانهم في الشارع خرجها بعد صعود الشاب بأقل من ساعة ولم ينزل الشاب إلي الشارع، وأثناء صعود أحد الجيران وجد الباب مفتوحا والشاب معلقا في أحد الأبواب بسلك من رقبته، فتم إبلاغ النجدة، والتي حضرت علي الفور.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.