السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عروس تتشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

الضحية
الضحية

تمكنت الاجهزة الامنية بالمحلة الكبري بمحافظة الغربية من القاء القبض علي عروس تخلصت من خطيبها بشنقه داخل شقتهما قبل زفافهما، وشهدت مدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية، منذ قليل، واقعة مقتل شاب شنقًا علي أيدي عروسه قبل زفافهما بعدة أيام داخل المنزل الذي كان من المفترض أن يكون عش الزوجية، الأمر الذي أثار الرأي العام بين صفوف الأسر والعائلات عقب الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي مشرحة مستشفي المحلة العام.
 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت إخطارا من العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة الكبري، يفيد قيام فتاة فى نهاية العقد الثاني من عمرها بشنق خطيبها المدعو "أمير ياسر" قبل أيام قليلة من زواجهما، والذي يبلغ من العمر 19 سنة، ونقل جثته إلى المستشفى العام  بنطاق دائرة قسم أول المحلة.
 

وعلي الفور انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم ضبط الفتاة المتهمة واقتيادها إلي ديوان القسم فيما انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة الشقة موقع الحادث المشار إليه.

 

وحسب التحريات الاولية وأقوال اهل الشارع الواقع به محل الحادثة، فإن الشابة إستدعت خطيبها لمنزل الزوجية الذي يشرفان علي تجهيزه لتسوية أمر عقب حدوث شجار بينهما قبل عدة أيام، واحتد النقاش بينهما وشاهد جيرانهم في الشارع خرجها بعد صعود الشاب بأقل من ساعة ولم ينزل الشاب إلي الشارع، وأثناء صعود أحد الجيران وجد الباب مفتوحا والشاب معلقا في أحد الأبواب بسلك من رقبته، فتم إبلاغ النجدة، والتي حضرت علي الفور.


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة وتحرر المحضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة وتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

أجهزة الأمنية التحريات الأولية بمديرية أمن الغربية رئيس فرع البحث عروس تتخلص من خطيبها بشنقه داخل شقتهما قبل زفافهما بالمحلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم السبت 3 ديسمبر 2022 فى مصر بدون مصنعية

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

عروس تتشنق خطيبها قبل أيام من زفافهما فى المحلة

إيلون ماسك يعد بنشر وثائق خطيرة تتعلق بفضيحة نجل بايدن

وسائل إعلام: القوى السودانية تتوصل إلى اتفاق إطارى

سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-12-2022 فى البنوك المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»