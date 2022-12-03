خبير تحكيمى يكشف مدى صحة ركلة جزاء الأهلى أمام طلائع الجيش

كشف سمير محمود عثمان، المحلل والخبير التحكيمي، مدى صحة ركلة جزاء الأهلي أمام طلائع الجيش في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة ببطولة الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب "الأهلي وي السلام".

وقال سمير محمود عثمان في تصريحات تليفزيونية: "هدف طلائع الجيش صحيح رغم أن المساعد رفع الراية يُشير إلى تسلل، ولولا وجود الفار لتم إلغاؤه".

وأضاف: "مطالب الأهلي بركلة جزاء بسبب لمسة يد؟.. لا توجد ركلة جزاء لأن اليد في وضعها الطبيعي والقرار صحيح بعدم احتساب خطأ".

وعن ركلة جزاء الأهلي، علّق قائلًا: "يوجد خطأين متتاليين والحكم منح 3 ثواني فرصة للاعبي الفريق الأحمر وهذا حقه، وركلة الجزاء صحيحة".

وأتم تصريحاته: "بالنسبة لهدف الطلائع الملغي، القرار صحيح لأن لاعب الجيش سجل الهدف بيده اليمنى".

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع غزل المحلة يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 ديسمبر الجاري في الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.