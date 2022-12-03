السبت 03 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من فينسنت أبوبكر بعد فوز الكاميرون التاريخى على البرازيل

فينسنت أبو بكر
فينسنت أبو بكر

أعرب فينسنت أبوبكر مهاجم منتخب الكاميرون، عن سعادته الكبيرة بالفوز على البرازيل في ختام دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

 

وسجل أبو بكر هدف انتصار الكاميرون على البرازيل في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الجمعة في بطولة كأس العالم قطر 2022.

 

وقال أبو بكر في تصريحات تليفزيونية: "لقد لعبنا مباراة جيدة جدا ضد منتخب عريق اسمه البرازيل لكن أعتقد أن الأداء الذي لعبنا به كان مثلجا للصدر".

 

وأضاف: "أعتقد أننا فشلنا في المباراة الأولى بدور المجموعات لأنه غاب عنا التركيز، وعوقبنا بسبب هذا الأداء، ومرت الكثير من السنوات العجاف التي لم نجن فيها 3 نقاط بكأس العالم".

 

وعن تأهل المغرب للدور ثمن النهائي، علّق أبوبكر: "أتمنى الحظ الأوفر لكل المنتخبات الإفريقية وخاصة المغرب التي تأهلت إلى دور الـ16".

فينسنت أبو بكر منتخب الكاميرون منتخب البرازيل مونديال قطر 2022 كأس العالم 2022

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المنصورة الجديدة

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