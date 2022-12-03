السبت 03 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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«عايز أسلم على الإيدى الشقيانة».. ملخص زيارة الرئيس السيسى لقرية الحصص (فيديو)

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لقرية الحصص

رصد مقطع فيديو ملخص زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقرية الحصص بمركز شربين بالدقهلية، ويوثق الفيديو زيارة الرئيس للمدارس، حيث قام بتوزيع الهدايا على الأطفال والتحدث معهم، والتقاط الصور.

والتقى الرئيس السيسي عددًا من أهالي مركز شربين، وحرص الرئيس على مصافحتهم، قائلًا: "عايز أسلم عليكم، أنتم الأيدي الشقيانة، ادعوا لنا، محتاجين دعواتكم".

السيسي لطلاب قرية الحصص: كل دول محمد صلاح؟

وعند تفقده للملاعب، قال الرئيس: "عايزين أولادنا يلعبوا رياضة بدل ما حد ياخدهم مننا في أي اتجاه أو يشربوا حاجة"، وأردف في حديثه للأولاد: "كل دول محمد صلاح؟ المهارات هي الأساس واللياقة البدنية الهائلة تخليك لاعب ملكش حل".

واستمع الرئيس لجهود مؤسسة حياة كريمة في قري و مراكز المحافظة وما قامت به من مبادرات لخدمة أهالي القرية، حيث تواصل فرق الرصد الميداني  متابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ مبادرات وفعاليات المؤسسة من خلال تواجد عناصر الرصد الميداني والمتطوعين بشكل دائم في كافة المراكز والقرى بمحافظة الدقهلية، حيث بلغ إجمالي عدد المتطوعين في الدقهلية حوالي 1300 متطوع ساهموا في تنفيذ العديد من المبادرات بالمحافظة.

الرئيس السيسي 6 سنوات من رئاسة السيسى السيسي المنصورة زيارة السيسي لقرية الحصص أهالى قرية الحصص

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