رئيس الوزراء الأردنى: لدينا مستوى قياسى وتاريخى من الاحتياطات النقدية بالعملة الصعبة

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الجمعة، أن لدى بلاده مستوى قياسيًا وتاريخيًا من الاحتياطات النقدية بالعملة الصعبة، وأن أمامها الكثير من الأيام الأفضل التي ستأتي حتماً.

وأضاف الخصاونة فى تصريحات للتلفزيون الأردني أنه وبفعل سياسات البنك المركزي الحصيفة لدى الأردن مستوى قياسيًا وتاريخيًا من الاحتياطات النقدية بالعملة الصعبة.

ولفت الخصاونة إلى أن الدينار الأردني في موقع ثابت ومستقر وقوي، وسعر صرفه لم يكن أبدًا في أي لحظة من اللحظات موضعا للتساؤل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف رئيس الوزراء الأردنى أن كل المؤشرات تدل على أن أمام الأردن الكثير من الأيام الأفضل التي ستأتي حتمًا، مستدركًا "لأننا نسير على طريق بني على فرضيات علمية وأهداف قابلة للتحقق، وليس على أحلام يقظة".

وحول ما يوجه للحكومة من انتقادات، قال الخصاونة "تسامينا عن مواقف تعرضنا فيها لإساءات بشكل يتنافى مع القيم الأساسية للمجتمع الأردني، ونشتبك إيجابًا مع النقد البناء الذي يساعد على تصويب المسيرة وتحسين مستوى الخدمة والأداء".

وشدد الخصاونة على أنه لم يصدر عن حكومته رئيسًا وأعضاء ما يؤشر على ضيق الصدر ولم يتخذ أي إجراء إزاء أي نقد، مؤكدا "نؤمن بأن النقد سقفه السماء".