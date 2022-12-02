السبت 03 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الأردنى: لدينا مستوى قياسى وتاريخى من الاحتياطات النقدية بالعملة الصعبة

رئيس الوزراء الأردنى
رئيس الوزراء الأردنى

أكد رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، اليوم الجمعة، أن لدى بلاده مستوى قياسيًا وتاريخيًا من الاحتياطات النقدية بالعملة الصعبة، وأن أمامها الكثير من الأيام الأفضل التي ستأتي حتماً.

وأضاف الخصاونة فى تصريحات للتلفزيون الأردني أنه وبفعل سياسات البنك المركزي الحصيفة لدى الأردن مستوى قياسيًا وتاريخيًا من الاحتياطات النقدية بالعملة الصعبة.

ولفت الخصاونة إلى أن الدينار الأردني في موقع ثابت ومستقر وقوي، وسعر صرفه لم يكن أبدًا في أي لحظة من اللحظات موضعا للتساؤل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأضاف رئيس الوزراء الأردنى أن كل المؤشرات تدل على أن أمام الأردن الكثير من الأيام الأفضل التي ستأتي حتمًا، مستدركًا "لأننا نسير على طريق بني على فرضيات علمية وأهداف قابلة للتحقق، وليس على أحلام يقظة".

وحول ما يوجه للحكومة من انتقادات، قال الخصاونة "تسامينا عن مواقف تعرضنا فيها لإساءات بشكل يتنافى مع القيم الأساسية للمجتمع الأردني، ونشتبك إيجابًا مع النقد البناء الذي يساعد على تصويب المسيرة وتحسين مستوى الخدمة والأداء".

وشدد الخصاونة على أنه لم يصدر عن حكومته رئيسًا وأعضاء ما يؤشر على ضيق الصدر ولم يتخذ أي إجراء إزاء أي نقد، مؤكدا "نؤمن بأن النقد سقفه السماء".

رئيس الوزراء الأردني الاحتياطات النقدية العملة الصعبة البنك المركزي الأردن

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

أول تعليق من أسرة المتهم فى واقعة مستشفى قويسنا

عالم أزهرى يكشف حكم الشرع فى تناول المنشطات الجنسية

فوز تاريخى لـ«الكاميرون».. وهزيمة مدوية لـ«البرازيل» لأول مرة بعد 24 عاما

359 مليونًا إجمالى الضرائب والرسوم بجمارك الدخان بالقاهرة خلال نوفمبر الماضى

استشارى سلوكيات: «50% من نجاح العلاقة الزوجية يرجع إلى السرير»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

مسلسل 1899.. الحقائق والظلال فى كهف أفلاطون «3-2»

د.كريمة الحفناوى

اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى

سارة شريف

فوضى فى الضفة

ماجد حبته

اللجنة الوزارية للإنتاج

مؤمن المحمدي

الخال والد

محمد عبدالعزيز

الحضور فى الوقت المناسب.. منتدى مصر للإعلام

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويرى

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش فى الدورى المصرى

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

محطة تل أبيب

المزيد

«ما بعد العودة».. تحديات صعبة تواجه حكومة نتنياهو المقبلة

بتكلفة ضخمة.. إسرائيل ترسل 4 سيارات إسعاف مضادة للرصاص إلى أوكرانيا «صور»

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»