تعادل سلبى فى الشوط الأول بين البرازيل والكاميرون

انتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل والكاميرون في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بمونديال قطر 2022، بالتعادل السلبي.

ويخوض منتخب البرازيل المباراة باللاعبين البدلاء بعدما قرر تيتي إراحة الصف الأول بعد ضمان تأهل الفريق إلى دور الـ16.

وشهد الشوط الأول العديد من الفرص السهلة التي أهدرها لاعبو الفريقين.



أحداث الشوط الأول

في الدقيقة الثانية تسديدة من جابريل جيسوس من داخل منطقة الجزاء أبعدها دفاع الكاميرون عن مناطق الخطورة.

كرة عرضية من جهة اليمين قابلها جابرييل مارتينيللي برأسية من يسار منطقة الجزاء أبعدها الحارس إيباسي من أعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

تسديدة من أنتوني ماثيوس من يمين منطقة الجزاء أمسك بها الحارس إيديرسون مورايش من يمين مرماه.

قبل نهاية الشوط الأول، تسديدة من جابرييل مارتينيللي لاعب منتخب البرازيل من على حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس ديفيس إباسي من أعلى منتصف مرماه.

في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع، أنقذ إيديرسون مرماه من رأسية رائعة من برايان مبومو لاعب الكاميرون.