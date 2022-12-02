الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لجان السياحة تستعد للتفتيش على الفنادق للتأكد من تطبيقها للأسعار الجديدة

الفنادق
الفنادق

أعلنت غرفة المنشآت الفندقية برئاسة علاء عاقل رئيس لجنه تيسير الأعمال بالغرفة أن وزارة السياحة والآثار ستقوم بإرسال لجان للتفتيش والمتابعة للتأكد من التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الحد الأدنى لأسعار الإقامة الفندقية، طبقاً للقرار الوزاري كما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت الفندقية المخالفة لهذا القرار، جاء ذلك خلال منشورًا للغرفة تم تعميمه على جميع المنشآت الفندقية على مستوى الجمهوريه بشأن تحديد الحد الأدنى للأسعار مقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها).

وقد أشار المنشور إلى خطاب مرسل من غادة شلبي - نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والذي يفيد أنه بحلول نوفمبر ‎الماضي‏ تم نفاذ أحكام القرار الوزاري رقم ‎131‏ لسنة ‎2022 ومن ثم أصبح على المنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة ‎2022 الالتزام بما تضمنه هذا القرار من أحكام؛ لذا يرج التكرم بالتأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون.

وقد أشار الخطاب إلى أن القرار الوزاري الخاص بالحد الأدنى لأسعار إقامة الفرد بالمنشآت الفندقية كما يلي:

الفنادق فئة الخمسة نجوم  يصل سعر الحد الأدنى للإقامة بها 50‏ دولار أمريكي أما الفنادق فئة الأربعة نجوم ‎يصل سعر الحد الأدنى للإقامة بها 40‏ دولار أمريكي أما الفنادق فئة الثلاثة نجوم فيصل سعر الحد الأدنى للإقامة بها ‎30‏ دولار أمريكي، والفنادق فئة النجمتين يصل سعر الحد الأدنى للإقامة بها إلى 20‏ دولار أمريكي، ويصل سعر الحد الأدنى للإقامة بفنادق فئة النجمة الواحدة إلى 10 دولارات أمريكية.

كما طالبت الوزارة من غرفة المنشآت الفندقية بضرورة التشديد على كافة المنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة ‎2022؛ للالتزام بتطبيق الحد الأدنى مقابل خدمة الإقامة (بأي من أنواعها) للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخاضعة لأحكام القانون.

غرقة المنشات الفندقيه لجان للتفتيش الحد الأدن لأسعار الإقامة الفندقية الإقامة الفندقية وزير السياحة والآثار

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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