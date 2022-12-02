الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الباز: افتتاح «المنصورة الجديدة» تدشين لمشروع إنشاء مدن الجيل الرابع

د. محمد الباز
د. محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة كان يومًا مختلفًا، ويمكن أن نختصره في أنه كان "يومًا مبهجًا".

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن افتتاح مدينة المنصورة الجديدة هو تدشين لمشروع مصري كبير، لإنشاء مدن ذكية من الجيل الرابع.

وتابع "الباز": "القاعة اللى حصل فيها الافتتاح لما دخلنا في المعتاد الخيمة اللى بيحصل فيها افتتاح أي مشروع بتكون أصغر بكتير، وبيكون موجود الرئيس ورجال الدولة وعدد من الإعلاميين، والعدد مبيبقاش كبير، إلا أن افتتاح المنصورة الجديدة أمس، حضره عدد كبير جدًا من أهالي الدقهلية، ودي كانت إشارة أن الدولة بتقول للناس المشروعات دي بتاعتكم".

وأردف: "اللي بيحصل على الأرض، وافتتاح المشروعات رسالة بأننا نقدر نبني"، منوهًا بأن المنصورة الجديدة مشروع دولة وبدأ فيه العمل قبل ثورة يناير.

محمد الباز مدينة المنصورة الجديدة اخر النهار ثورة يناير

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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