الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

طلائع الجيش يتقدم على الأهلى بهدف فى الشوط الأول

الأهلي وطلائع الجيش
الأهلي وطلائع الجيش

أنهى فريق طلائع الجيش الشوط الأول من مباراته أمام الأهلي في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز، بالتقدم بهدف دون رد.

سجل أحمد متعب هدف التقدم لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول.

أحداث الشوط الأول

الأهلي سيطر على مجريات اللقاء دون أن يشكل أي خطورة على مرمى فريق طلائع الجيش الذي اعتمد على الهجمات المرتدة.

توقفت المباراة في الدقيقة 12 بعد سقوط اللاعب أكرم توفيق بعد كرة مشتركة مع محمد فتح الله ونزول الطاقم الطبي لإسعافه.

في الدقيقة 21 محمد شريف أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين داخل منطقة الجزاء وحاول برونو سافيو تسديدها برأسية ولكن مرت لخارج الملعب.

في الدقيقة 25 هدف ملغي لفريق طلائع الجيش بداعي وجود تسلل على أحمد متعب قبل تسجيله الهدف.

واحتسب الحكم الهدف بعد تدخل من حكم الفيديو تم احتساب الهدف لنادي طلائع الجيش للاعب أحمد متعب.

أحمد أيمن منصور أرسل تمريرة طولية من منتصف الملعب وصلت لأحمد متعب داخل منطقة الجزاء جهة اليسار وسدد الأخير الكرة لتمر من فوق الحارس محمد الشناوي لداخل الشباك.

برونو سافيو سدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء وارتدت من جسد أحمد أيمن منصور ثم شتتها الدفاع.

في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، محمد شريف سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء وشتتها المدافع خالد سطوحي لخارج الملعب.

الأهلى ضد طلائع الجيش الدوري المصري الممتاز الاهلى طلائع الجيش

رئيس التحرير

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