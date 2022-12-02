الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رامى صبرى مُهنئًا الإمارات بيومها الوطنى: «بلدى الثانى»

رامي صبري
رامي صبري

حرص النجم رامي صبري على تهنئة الإمارات العربية المتحدة باليوم الوطني، الذي يحل اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر.

ونشر رامي صبري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة لعلم الإمارات العربية المتحدة وعلق عليها قائلا: “بلدي التاني الإمارات كل عيد وطني وأنتم بخير ونجاح يا رب”.

وطرح رامي صبري، مؤخرًا، أغنيته الجديدة "ولسّه ياما" عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أسامة الهندي.

تقول كلمات الأغنية: "ولسه ياما هنودع ونتودع ونتعذب من الأشواق ماهي الدنيا دي من يومها يا بتجمع يا بتفرق مابين عشاق، حياتنا عبارة عن قصة بتتسمي لقي وفراق والليالي اللي ياما فرحتنا، هي هي اللي بتروح من حياتنا مين يصدق يا حبيبي بعد شوقنا، وحكايتنا افترقنا واكتفينا بذكرياتنا ولسه ياما هنودع ونتودع ونتعذب من الأشواق ماهي الدنيا دي من يومها يا بتجمع يا بتفرق مابين عشاق، حياتنا عبارة عن قصة بتتسمي لقي وفراق حبيبي عنيا، بتدمع وانا بسمع رسايل بينا ليها سنين، بقت مقدرش اكملها ياريت ترجع ، ياريت ترجع سايبني لمين مبتخيلش انا وانت، نعيش بكرة لناس تانيين".

youtube
النجم رامي صبري رامى صبرى الإمارات العربية المتحدة اليوم الوطني ولس ه ياما

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