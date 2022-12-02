الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائب «التنسيقية» يرد على بيان البرلمان الأوروبى: مصر حرة مستقلة ذات سيادة

النائب عمرو عزت حجاج
النائب عمرو عزت حجاج

قال النائب عمرو عزت حجاج وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة المصرية حرة مستقلة ذات سيادة ولا تقبل بأي حال من الأحوال التدخل في شئونها الداخلية.

وأضاف النائب عمرو عزت حجاج خلال كلمته في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعزيز المشاركة البرلمانية في العمل المناخي في المنطقة العربية "الإسكوا"، أن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبى يخالف القواعد الدبلوماسية والسياسية بين الدول المستقلة وفقًا للمواثيق الدولية.

وأوضح عمرو عزت حجاج أن مؤسسات الدولة الوطنية المصرية تشريعية أو تنفيذية أو قضائية على حد سواء تضع كافة حقوق المواطن المصرى الدستورية والقانونية فى نفس المكانة، وتحرص على إيفائها بالشكل اللائق به، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسات تتكامل فيما بينها لتحقيق هذا الأمر مع التأكيد على احترام كل هذه المؤسسات لاستقلال بعضها البعض.

وأكد وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بيان البرلمان الأوروبى أثبت أن نجاح الدولة الوطنية المصرية فى ملفاتها الداخلية وخصوصًا ملف الإرهاب وحماية الجبهة الداخلية يزعج البعض، فأرادوا التشويش على هذا النجاح من خلال اختلاق وقائع ونسج أكاذيب بشأن ملف حقوق الإنسان، ونسوا أن أبسط حقوق الإنسان هي عدم الكذب وتشويه الآخرين بالباطل.

لنائب عمرو عزت حجاج مجلس الشيوخ تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الدولة المصرية الاحوال المنتدى البرلماني التنمية المستدامة العمل المناخى

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