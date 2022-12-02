الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

ياسمين صلاح: «تقوم اشعاري على المغايرة والابتكار والرؤى المضادة»

ياسمين صلاح 
ياسمين صلاح 

أعلن المجلس الأعلى للثقافة، نتائج مسابقته في شعر العامية والفصحى، حيث فازت الشاعرة ياسمين صلاح، بالمركز الثالث في قائمة شعر الفصحى بديوان "سبعة أقوال لحق واحد". 

وقالت ياسمين صلاح الدين، إن ديوان "سبعة أقوال لحق واحد" هو تعبيري عن (السعة)؛ الصفة التي اكتسبناها من الخالق التي طالما شغلتني.‏

وتابعت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": “‏مرورًا برؤية أمومية وأنثوية للعالم تسع الخلق كله وتوحده..  انتهاءً بفكرة التجريب والخروج على الأطر في قصيدة النثر”.

وأكدت الشاعرة:"أهديت ديواني للنور والعتمة، لا أفضلية بينهما فالنور لقنني سره، والعتمة منحتني قدرات منفتحة".

وتابعت: “العالم قائم على الاختلاف والتنوع، والحياة مستمرة، وعلى هذه الأرض ما يستحق الحياة”.

واختتمت:"أعلم أن القارئ هو شاعر بالضرورة فما أكثر الصور التي نتعاطاها كل يوم، فأترك بين أيديكم شعرا يمكن لأي أحد أن يحياه تمردا على الحياة المعتادة واختراقا للخيال".

من أجواء الديوان.. 

يقولُ الشوك:

أيتها الوردة هل تتحملين مزيدا مني؟

أصفق بحرارة وينغرس برشاقة

فقط كل ما عليكم

أن تمسحوا الدماء التي تتساقط مني

لا أريد أن أشوّه اللوحة

جدير بالذكر أن الشاعرة ياسمين صلاح  فازت بالمركز الثاني فرع شعر الفصحي عن ديوان "للنار مزاج آخر" وذلك في المسابقة الأدبية المركزية للعام (20192020)، والتى نظمتها الإدارة المركزية للشئون الثقافية بالتعاون مع الإدارة العامة للثقافة العامة.

المجلس الأعلى للثقافة ياسمين صلاح سبعة اقوال للحق المركز الثالث للنار مزاج آخر

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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