الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسيوط يبحث مع النواب مطالب المواطنين وتقديم أفضل الخدمات

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، حيث استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة، عددًا من أعضاء مجلس النواب؛ لاستعراض وحل مشاكل المواطنين بدوائرهم المختلفة ومناقشة القضايا والطلبات بمختلف القطاعات الخدمية، والتي تخص الحياة اليومية للمواطنين ضمن التعاون المثمر والتنسيق الدائم بين أعضاء البرلمان والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات الخدمية المقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

واستقبل المحافظ خلال عدة لقاءات كلًا من النائب ياسر عمر، والنائب يونس الجاحر، والنائب محمد حمدي دسوقي، والنائب حماد زهير فولي، والنائب أحمد حسين جودة، والنائب مصطفى بدران، والنائب ناصر عثمان، والنائب الحسيني جلال، والنائبة نشوى رائف، والنائبة صفاء عيادة، أعضاء مجلس النواب، وذلك بحضور كل من اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ومحمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري، ومعتصم أحمد مدير مكتب شئون أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

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وثمَّن محافظ أسيوط لقاءاته الدورية من النواب داعيًا أن تثمر الجهود والتعاون لما فيه الصالح للمواطنين من أبناء المحافظة، واستمع للطلبات المقدمة من النواب لخدمة دوائرهم، موجهًا الجهات التنفيذية بسرعة فحص ودراسة عدد من الطلبات المقدمة واتخاذ الإجراءات التنفيذية لحلها بهدف تحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشاكلهم المتعلقة بجميع قطاعات المرافق والخدمات بنطاق المحافظة وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأشار اللواء عصام سعد إلى اهتمام القيادة السياسية بجميع ما يتعلق ببناء الإنسان المصري من خلال توفير الخدمات المختلفة في جميع القطاعات والعمل على إزالة المعوقات من خلال وضع مقترحات سريعة تساعد في حل لتلك المشكلات بهدف الحفاظ على مسيرة التنمية والتقدم، مضيفًا أن جميع الأجهزة بالمحافظة تعمل من خلال تسخير جميع إمكاناتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

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كما ناقش المحافظ مع النواب بعض القضايا التي تمس حياة المواطنين مستعرضًا مستجدات الأعمال في المشروعات الجاري تنفيذها بأسيوط بعدد من المجالات وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري، لافتًا إلى أن العلاقة بين أعضاء مجلس النواب والشيوخ والأجهزة التنفيذية بالمحافظة متواصلة بشكل دائم ومثمر لتنمية وتطوير الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، مؤكدًا تقديم كامل الدعم لأى أفكار أو موضوعات تهم المواطن وتحقق مستوى الرضا والتنمية بالمحافظة.

من جانبهم، قدَّم النواب الشكر لمحافظ أسيوط لاستقباله لهم واستماعه لمشاكل دوائرهم ومناقشة موقف المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والاطلاع على حجم المجهود الذي تبذله الدولة في كل القطاعات لتوفير "الحياة الكريمة" لهم، مؤكدين أننا جميعًا نعمل لصالح المواطن ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاته وتحقيق طموحاته.

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احتياجات المواطنين أعضاء مجلس النواب الأجهزة التنفيذية الخدمات المقدمة للمواطنين الرئاسية حياة كريمة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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