الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تفاصيل اعتداء أهل مريضة على طاقم مستشفى قويسنا بالكرباج (فيديو)

لقطات من فيديو ضرب
لقطات من فيديو ضرب الممرضات

تعدت أسرة مريضة على طاقم تمريض مستشفى قويسنا العام في محافظة المنوفية بالسب والضرب بكرباج وعصي. 

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثقته شقيقة زوج أحد المرضى أثناء تواجدهم بالمستشفى تظهر فيه سيدة تجلس على كرسي متحرك، وأخرى تتحدث بأن زوجة أخيها حامل في الشهر الثالث وتتعرض للإجهاض بسبب النزيف ولم تجد من يسعفها.

وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الدستور»، أنها توجهت إلى مكان الواقعة مباشرة للاطمئنان على الطاقم الطبي، حيث وجدت تلفيات بالمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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