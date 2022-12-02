تفاصيل اعتداء أهل مريضة على طاقم مستشفى قويسنا بالكرباج (فيديو)
تعدت أسرة مريضة على طاقم تمريض مستشفى قويسنا العام في محافظة المنوفية بالسب والضرب بكرباج وعصي.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو وثقته شقيقة زوج أحد المرضى أثناء تواجدهم بالمستشفى تظهر فيه سيدة تجلس على كرسي متحرك، وأخرى تتحدث بأن زوجة أخيها حامل في الشهر الثالث وتتعرض للإجهاض بسبب النزيف ولم تجد من يسعفها.
وأكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة في محافظة المنوفية، في تصريحات لـ«الدستور»، أنها توجهت إلى مكان الواقعة مباشرة للاطمئنان على الطاقم الطبي، حيث وجدت تلفيات بالمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.