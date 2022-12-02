تنظيم القافلة الخامسة لاكتشاف المواهب فى أبوتيج

ضمن فعاليات «الثقافة والإبداع»..

تتوالى فعاليات برنامج "الثقافة والإبداع" ضمن باقة من الفعاليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة أسيوط.

ونظم قصر ثقافة أبوتيج القافلة الثقافية الخامسة لاكتشاف المواهب من خلال القوافل الثقافية تحت عنوان "الثقافة والإبداع"، وذلك ضمن التعاون بين وزارتى الثقافة والتربية والتعليم بمقر مدرسة محمد محمود باشا النسيجية بنات بـ أبوتيج.

وشارك بالقافلة طلاب مدرسة جمال العطيفي الثانوية بنين، وطلاب مدرسة الثانوية العسكرية الميكانيكية، وطالبات مدرسة محمد محمود باشا النسيجية بأبوتيج، بحضور مدير إدارة الخدمات الثقافية بفرع ثقافه أسيوط.

وتضمنت لجنة التحكيم كلا من: الشاعر محمد المجريسى، والمايسترو صفي السنباطي، والفنان التشكيلي أسامة المنصوري، والشاعر عصام همام، والفنان طارق مصبح، وبإشراف عائشة العطيفي ومحمد محمود صالح قاعود، وبإشراف مدير إدارة الموهوبين بأبوتيج.

وقدّم الطلاب المشاركون مجموعة من القصائد الشعرية ذات طابع وطني، بجانب تقديم بعض المواهب الفنية والغنائية والتمثيل، وتم تقييم الأعمال الطلابية، واختتمت فعاليات القافلة بتكريم الطلاب المتميزين وهم: فادى أسعد وأبوبكر عصام ورحمة محمد وباسم مرزوق ورحاب محمد وبيشوى إميل رشدى وعبدالله طارق وعبدالله أسامة وماثيو هاشم فتحى وملك عماد عبدالنعيم.