الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مدير مخزن لتعبئة مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقاهرة

المصنع
المصنع

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول عن مخزن لتصنيع وتعبئة مستحضرات التجميل كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لحيازته كميات كبيرة من مستحضرات التجميل مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج، ومدة الصلاحية غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

 وعثر بداخل المخزن على عدد (7200 عبوة - 441 لتر مستحضرات تجميل ومنظفات جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة أرباح غير مشروعة إتخاذ الإجراءات القانونية الإجراءات القانونية الأجهزة الأمنية جمهور المستهلكين شرطة المرج

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