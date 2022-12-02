وكيل «الأوقاف» سابقًا: تنظيم الإنجاب مطلب دينى لإعطاء الطفل حقه فى الرعاية

علق الشيخ محمد عيد كيلاني، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، على مقولة «الطفل بييجي برزقه»، قائلًا إن الله خلق الأرض في 4 أيام وقدَّر فيها أقواتها، أي كل ما يكفي أهل الأرض موجود فيها، مستشهدًا بقوله تعالى: «وما من دابة على الأرض إلا على الله رزقها».

وأضاف الكيلاني خلال حواره مع برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد» الجمعة: «كلنا مقتنعين وعارفين إن الله قدَّر كل الأرزاق»، مشيرًا إلى أن قضية تنظيم الأسرة تعد من أخطر القضايا، متابعًا: «المال والبنون زينة الحياة الدنيا، الناس كلها بالفطرة تحب المال والبنون، لكن الإسلام دين نظام بمعنى إنه نظم كل شيء ولم يترك أي تفصيلة صغيرة من تفصيلات الحياة إلا ووضع لها نظامًا».

وتابع: «النظام الإسلامي في إعمار الكون أو بقاء الجنس البشري هو المباعدة بين فترات الحمل، وهذا لإعطاء المولود حقه الطبيعي في الاهتمام والرعاية»، مؤكدًا أن عدم الإنجاب مطلقًا أو وضع قيود عليه أمر منهي عنه شرعًا.

واستكمل: «أما تنظيم الإنجاب فهو مطلب ديني بحت لأن الدين دين النظام، ومن نظام الإسلام أنه وضع حقا للطفل في الرضاعة لمدة سنتين كاملتين».