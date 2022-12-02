الجمعة 02 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تكثيف الحملات التموينية على المطاحن بأسيوط

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسؤولي التموين - بالتنسيق مع إدارة الاستثمار بالمحافظة - بالمرور الدوري ومتابعة المطاحن بنطاق المناطق الصناعية؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الدقيق المستخرج والمواصفات المحددة في هذا الشأن، قبل توزيعه على المخابز ومستودعات الدقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات مخالفة للمواصفات يجري ضبطها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، والمهندس مدحت محمد حسن، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

IMG-20221202-WA0017

وكلّف محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية على قطاع المطاحن والمخابز لإحكام الرقابة عليه وضمان توافر الدقيق والخبز بكل أنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة ومنع تسرب الدقيق إلى السوق السوداء وكذلك ضمان عدالة التوزيع لجميع السلع المدعمة ووصولها إلى مستحقيها فضلا عن متابعة سير عمل المطاحن والوقوف على حالتها الفنية ومدى توافر الاشتراطات الصحية والبيئية بها بما يضمن إنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات المقررة.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تسعى إلى تشديد وإحكام الرقابة على المطاحن التموينية لضمان إنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات ينعكس إيجابا على نوعية الدقيق وبالتالي نوعية الخبز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مطالبًا باستمرار تلك الحملات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وكذا منع التلاعب بالأسعار وظهور  السوق السوداء، فضلاً عن احتكار التجار للسلعة الغذائية وتطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبي مثل هذه المخالفات وتطبيق القانون بكل قوة وحسم لمنع مثل هذه الممارسات التي تؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا من متوسطي ومحدودي الدخل.

كما وجّه المحافظ بتفعيل غرف العمليات بمديرية التموين والإدارات التموينية الفرعية بالمراكز وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع واسعارها بالاسواق والمنافذ التموينية وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات المركزية بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المحافظة بصفة دورية.

اجراءات قانونية ضد المخالفين اشتراطات الصحية الحملات التموينية الخدمات المقدمة للمواطنين اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تكثيف الحملات التموينية

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بعزل المستشار محمود مصطفى نائب رئيس مجلس الدولة

مجلس الوزراء ينفى استخدام أموال الأوقاف لتنفيذ المشروعات القومية

ضبط عنصر إجرامى بحوزته أسلحة نارية وذخائر بسوهاج

ضبط متهم بحوزته قرابة 18 ألف قرص مخدر فى سوهاج

ارتفاع غير مسبوق.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 2-12-2022

«من غير هدوم».. ضبط مضطرب نفسيًا روع الطلبة فى مدرسة بالبحيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

المليار الذهبى.. جريمة إنسانية تفوق جرائم الحروب

مدحت بشاى

صلاح فضل.. الناقد المفكر التنويري

عبد الرحيم طايع

احترام كرة القدم!

د. محمد عفيفي

صلاح الدين الأيوبى فى الدراما المصرية

ماجد حبته

منصورة جديدة.. وحلم قديم

أحمد غنام

منتدى مصر للإعلام.. «لدىّ حلم»

خالد عكاشة

العراق فى إيران.. بحثًا عن أسئلة السيادة الشائكة!

إبراهيم داود

لحن ريفى طازج

صور

مباراة الزمالك والمصرى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى والمقاولون فى كأس مصر

مباراة الزمالك والمصرى فى كأس مصر 2022

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقتحم نابلس لاعتقال أحد عناصر «عرين الأسود»

وزير المياه الفلسطينى: إسرائيل التحدى الأكبر للأمن المائى العربى

عرين الأسود: الأربعاء يوم غضب شامل فى الضفة والقدس