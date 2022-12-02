تكثيف الحملات التموينية على المطاحن بأسيوط

وجّه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، مسؤولي التموين - بالتنسيق مع إدارة الاستثمار بالمحافظة - بالمرور الدوري ومتابعة المطاحن بنطاق المناطق الصناعية؛ لمتابعة سير العمل والتأكد من جودة الدقيق المستخرج والمواصفات المحددة في هذا الشأن، قبل توزيعه على المخابز ومستودعات الدقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين ومصادرة أية كميات مخالفة للمواصفات يجري ضبطها.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين، والمهندس مدحت محمد حسن، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة.

وكلّف محافظ أسيوط، بتكثيف الحملات التموينية على قطاع المطاحن والمخابز لإحكام الرقابة عليه وضمان توافر الدقيق والخبز بكل أنواعه ومطابقته للمواصفات والأوزان والأسعار المقررة ومنع تسرب الدقيق إلى السوق السوداء وكذلك ضمان عدالة التوزيع لجميع السلع المدعمة ووصولها إلى مستحقيها فضلا عن متابعة سير عمل المطاحن والوقوف على حالتها الفنية ومدى توافر الاشتراطات الصحية والبيئية بها بما يضمن إنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات المقررة.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة تسعى إلى تشديد وإحكام الرقابة على المطاحن التموينية لضمان إنتاج دقيق جيد مطابق للمواصفات ينعكس إيجابا على نوعية الدقيق وبالتالي نوعية الخبز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مطالبًا باستمرار تلك الحملات لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وكذا منع التلاعب بالأسعار وظهور السوق السوداء، فضلاً عن احتكار التجار للسلعة الغذائية وتطبيق العقوبات الرادعة على مرتكبي مثل هذه المخالفات وتطبيق القانون بكل قوة وحسم لمنع مثل هذه الممارسات التي تؤثر على شريحة كبيرة من المواطنين وخاصةً الفئات الأكثر احتياجًا من متوسطي ومحدودي الدخل.

كما وجّه المحافظ بتفعيل غرف العمليات بمديرية التموين والإدارات التموينية الفرعية بالمراكز وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة؛ لمتابعة استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع واسعارها بالاسواق والمنافذ التموينية وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها وإخطار غرفة العمليات المركزية بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المحافظة بصفة دورية.