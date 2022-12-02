تفاصيل دورة «التنمية المحلية» لرفع كفاءة العاملين في المحليات

قال وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، إن هناك دورة تدريبية سيتم تنظيمها الأسبوع المقبل، لزيادة وعي العاملين في المحليات ورفع كفاءتهم.

وأوضح آمنة، أن الدورة تتضمن 3 دورات تدريبية وهي دورة ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم وينفذها مشروع السياسات السكانية بالوزارة، ودورة التحليل المالي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية التي يقوم بتنفيذها الهيئة العامة للاستثمار، ودورة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال التي ينفذها المركز الإقليمي لدراسات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل، ويستفيد من تلك الدورات 90 متدربًا من جميع المحافظات.

ولفت اللواء هشام آمنة، إلى أن دورة "ديناميكيات السكان ومؤشرات المتابعة والتقييم" يستفيد منها 30 متدربًا من العاملين بوحدات مشروع "تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية" بهدف رفع مستوى الكوادر التي تعمل بالمحافظات.

وتتضمن الدورة عدة موضوعات منها مفهوم ديناميكيات السكان، والقضية السكانية والوضع الحالي على مستوى مصر، دور وزارة التنمية المحلية والمحليات في القضية السكانية، ومؤشرات المتابعة والتقييم لأبعاد القضية السكانية، كما تتضمن العديد من الورش العمل لتحديد المؤشرات السكانية المؤثرة فى أداء البرنامج السكاني بكل محافظة، وكيفية حساب مؤشرات ديناميكيات السكان وعرضها ومناقشتها، إضافة إلي محاور الإستراتيجية السكانية لكل محافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن دورة "التحليل المالي وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية" تهدف إلى إعداد كوادر اقتصادية متخصصة تسهم في تيسير إجراءات دعم الاستثمار في المحافظات، ويستفيد منها 30 متدربًا من العاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشؤون المالية بالمحافظات، وتركز الدورة على عدة موضوعات منها التكاليف الاستثمارية، والحوافز الاستثمارية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، وشروط منح الحوافز الاستثمارية وقائمة المستندات، والتحليل المالي، وإعادة الهيكلة، ودراسة الجدوى الاقتصادية، كما تتناول الدورة إجراءات تقييم بعض المشروعات الاستثمارية، وعرض حالات عملية.

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن دورة "إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال" يستفيد منها 30 متدربًا من خريجي دورات قادة المستقبل والقيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات وخريجي جامعة اسلسكا، وتتناول الدورة عدة موضوعات منها المفاهيم والمصطلحات الأساسية لإدارة مخاطر الكوارث والأزمات، وخطة إدارة المخاطر في العملية الإدارية، والخطة الاستراتيجية، وأنواع المخاطر، والعلاقة بين التنمية المستدامة ومخاطر الكوارث، والتعريف بإدارة استمرارية الأعمال ومدى الحاجة إليها، وإجراءات بناء نظام استمرارية الأعمال، والفرق بين استمرارية الأعمال وبين إدارة المخاطر، بالإضافة إلى كيفية التعافي من الكوارث، والطبعة الزرقاء للخدمة (Service BluePrint) وخطوات تقييم المخاطر، وإعداد مصفوفة المخاطر، والتخطيط للطوارئ، وإطار إدارة المخاطر الأيزو 31000 : 2018، وخطط الاستجابة للتعامل مع المخاطر بأمثلة استرشادية، والمراقبة والمتابعة والتسجيل والتوثيق، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.