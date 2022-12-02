الجمعة 02 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طلب التحريات فى إصابة 8 بانقلاب ميكروباص على صحراوى إسكندرية

ارشيفيه
ارشيفيه

طلبت نيابة العامرية بالإسكندرية تحريات المباحث حول إصابة 8 أشخاص، في حادث انقلاب ميكروباص على طريق "القاهرة- الإسكندرية الصحراوي"، وسؤال المصابين حول الواقعة.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير ومدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية يفيد وقوع حادث انقلاب ميكروباص على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

علي الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص انقلاب ميكروباص على الطريق المشار إليه بسبب السرعة الزائدة وعدم تمكن السائق من السيطرة على عجلة القيادة.

وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة، بينهم إصابات خطيرة وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

جرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

اسكندرية الصحراوي 8 أشخاص الاسكندرية الصحراوي السرعة الزائدة السيطرة على العامرية بالإسكندرية القاهرة الإسكندرية

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المنصورة الجديدة

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