كأس العالم.. غانا تسعى للثأر من رفاق سواريز بعد 12 عامًا من كارثة جنوب إفريقيا

يسعى منتخب غانا للثأر ورد الصاع صاعين للأوروجواي بعد 12 عامًا على الذكرى الأليمة، عندما يلتقى المنتخبان في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، فى إطار الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الثامنة لمونديال قطر في كرة القدم.

وحرم الأوروجوايانى لويس سواريز، منتخب غانا من إنجاز تاريخي في نسخة جنوب إفريقيا عام 2010 عندما أمسك الكرة متعمدًا من على خط المرمى الخالى فى اللحظات الأخيرة من المباراة، ليطيح بها من الدور ربع النهائي للمونديال الإفريقي بركلات الترجيح في مباراة "شهيرة" لا تزال خالدة في الأذهان بلمسة اليدّ "الشيطانية" المتعمدة للمهاجم المشاكس لويس سواريز في الثواني الأخيرة من الشوط الإضافي لإبعاد كرة كانت في طريقها إلى معانقة الشباك.

وتصدى أسامواه جيان للركلة لكنه أهدرها، فاحتكم المنتخبان إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب الأورجوايانى 4-2، وأوقفت الحلم الغاني بأن يصبح أول منتخب إفريقي يصل دور الأربعة.

يدخل المنتخب الغاني مواجهة اليوم بأفضلية احتلال المركز الثاني برصيد ثلاث نقاط مقابل نقطة واحدة للأوروجواي صاحبة المركز الأخير.

ويحتاج بطل القارة السمراء أربع مرات إلى الفوز للحاق بالبرتغال المتصدرة بانتصارين متتاليين، لكن التعادل قد يكون كافيًا أيضًا في حال تعثر كوريا الجنوبية أمام سيليساو القارة العجوز.

أما الأوروجواي، بطلة العالم عامي 1930 و1950، فستكون مطالبة بالفوز من أجل التأهل لأن التعادل والخسارة سيلقيان بها خارج قطر.

ويعتبر اندرى ايو قائد غانا ومهاجم السد القطري، اللاعب الوحيد الذي كان ضمن التشكيلة التي خسرت أمام الأوروجواي عام 2010.

موعد المباراة

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تقام فى نفس التوقيت المباراة الثانية فى المجموعة والتى تجمع منتخبى البرتغال مع كوريا الجنوبية.

وتذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beIN Sports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة غانا وأوروجواي على شاشتها.

التشكيل المتوقع لمنتخب غانا فى مواجهة أوروجواى

ومن المتوقع أن يدخل المدرب أوتو أدو المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: لورنس ألتي زيجي

خط الدفاع: جيدون مينساه – محمد ساليسو – دانييل أمارتي – طارق لامبتي

خط الوسط: توماس بارتي – ساليس عبدالصمد

خط الهجوم: جوردان أيو – أندريه أيو – محمد قدوس – إينياكي ويليامز

التشكيل المتوقع لمنتخب أوروجواي فى مواجهة غانا

من المتوقع أن يدخل المدرب دييجو ألونسو المباراة بالتشكيل التالي:-

حراسة المرمى: سيرخيو روشيت

خط الدفاع: خوسيه ماريا خيمينيز – سيباستيان كواتيس – دييجو جودين

خط الوسط: جييرمو فاريلا – جورجيان دي أراسكايتا – فيديريكو فالفيردي – رودريجو بنتانكور

خط الهجوم: داروين نونيز – لويس سواريز – إدينسون كافاني