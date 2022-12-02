الجمعة 02 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المالية الألمانية» ترفض طلب وزارة الدفاع لدعم مالي عاجل لشراء ذخائر

أرشيفية
أرشيفية

رفضت وزارة المالية الألمانية طلبا تقدمت به وزارة الدفاع للحصول على دعم مالي عاجل لشراء ذخائر،  ووفقا لما نشرته  صحيفة "بوليتيكو" استنادا إلى وثيقة حصلت عليها، أن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر رفض رسالة من وزيرة الدفاع كريستين لامبرخت، طلبت فيها دعما ماليا عاجلا لشراء الذخيرة على خلفية النقص الحاد في القوات المسلحة الألمانية.

 وجاء في الرسالة أن "البطء في (ضمان) توفر الذخيرة والمعدات لا يرجع إلى نقص الأموال في الميزانية، بل إلى عمليات التخطيط المعقدة والمبهمة جزئيا وغير المتسقة والطلبات البيروقراطية"، علاوة على الإشارة إلى أن الوزيرة "لامبرخت" لم تشر إلى ضرورة شراء ذخيرة إضافية خلال مناقشة الميزانية الشهر الماضي. 

- سيناتور روسي: الناتو يدرك خطورة اللعبة فى أوكرانيات

أكد السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن "الناتو" يدرك جيدًا خطورة اللعبة، حيث يسعى لإلحاق أكبر ضرر ممكن بأمن روسيا، وتقليل الضرر على نفسه إلى أدنى حد.

وجاءت تصريحات "بوشكوف"،  ردًا على مزاعم الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن الحلف ليس طرفًا بالنزاع في أوكرانيا.

وكتب بوشكوف على "تيلجرام"، "ستولتنبرج يدرك جيدا خطورة هذه اللعبة لأن الوضع شديد التغير هنا، وظهر ذلك من خلال حادث سقوط الصاروخ الأوكراني في بولندا، الذي أعلن في البداية أنه روسي".

المالية الألمانية وزارة الدفاع دعم مالي عاجل شراء ذخائر كريستيان ليندنر راء الذخيرة

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وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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