الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أهمها مباراة الأهلى وكأس العالم.. مواعيد مباريات اليوم الجمعة والقنوات الناقلة

الأهلي
الأهلي

ننشر مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم والدوري المصري والقنوات الناقلة، لمتابعة منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في نهائيات كأس العالم "قطر" سنة 2022 ، والتي تشهد العديد من المباريات الهامة، والتي تحظى على اهتمام عربي وعالمي كبير.

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مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة
 

وفي هذا السياق، تستمر أحداث الجولة الـ3 من دور المجموعات لكاس العالم قطر، اليوم الجمعة الموافق 2 ديسمبر  2022، ونقدم لكم في السطور التالية مواعيد مباريات والقنوات الناقلة ومن هو معلق المباراة.

مباراة غانا ضد أوروجواي 

تقام مباراة غانا اليوم في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر، وتذاع المباراة على beIN Sports HD 2 Max.

 مباراة كوريا الجنوبية ضد البرتغال 

تقام في تمام الساعة 5:00 بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي 6:00 بتوقيت السعودية وقطر، وتذاع المباراة من خلال قناة beIN Sports HD 1 Max.

مباراة الكاميرون ضد البرازيل 

في تمام الساعة 9:00 بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي 10:00 بتوقيت السعودية وقطر، وتذاع المباراة من خلال قناة beIN Sports HD 1 Max.

مواعيد مباريات كأس العالم اليوم الجمعة

مباراة صربيا ضد سويسرا 

في تمام الساعة 9:00 بتوقيت فلسطين وجمهورية مصر العربية، وفي 10:00 بتوقيت السعودية وقطر، وتذاع المباراة من خلال قناة beIN Sports HD 2 Max. 

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم
 

وفي هذا السياق، يلتقي الأهلي وطلائع الجيش على أرض ملعب "الأهلي وي السلام" في تمام السابعة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، و8 بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة أون تايم سبورت 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش
 

وفي نفس السياق، تُعرض مباراة الأهلي أمام طلائع الجيش من خلال قناة "أون تايم سبورت 1" المجانية على القمر الصناعي نايل سات المالكة الحصرية لحقوق بث المسابقات المحلية المصرية.

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العالم كأس مواعيد مباريات كأس العالم موعد مباراة الاهلى تردد قناة أون تايم سبورت

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