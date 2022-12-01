الأهلى والزمالك يهنئان المنتخب المغربى بالوصول لدور الـ16 بالمونديال

هنأ ناديا الأهلي والزمالك المصريان اليوم الخميس المنتخب المغربي لكرة القدم بتأهله لدور الــ16 لبطولة كأس العالم المقامة حالياً في قطر.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس أن مجلس الإدارة والأعضاء والجماهير يتقدمون بخالص التهنئة للمنتخب المغربي وجماهيره والقائمين علي المنظومة الكروية بمناسبة التأهل عن جدارة لدور الــ16 ببطولة كأس العالم المقامة على الأراضي العربية في قطر.

وأضاف :" المنتخب المغربي أسعد كل العرب".

كما حرص نادي الزمالك على تهنئة المغرب بالتأهل لدور الـــ16.

وذكر الزمالك عبر موقعه الرسمي أن مرتضي منصور رئيس النادي قدم التهنئة لجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق على الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب أسود الأطلس بالتأهل الى دور الـ16 لبطولة كأس المقامة حاليا في قطر.

وأعرب رئيس القلعة البيضاء عن أمنيته بدوام التوفيق للمنتخب المغربي فيما هو قادم في بطولة كأس العالم.

كان المنتخب المغربي تأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العالم بعد فوزه على كندا 2 / 1 اليوم الخميس في ختام مباريات المجموعة السادسة لبطولة كأس العالم، بعدما رفع أسود الأطلس رصيدهم إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب.