الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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إعلامى مغربى: شعبنا فى أمس الحاجة للفرحة والجميع يحتفل بالشارع

الشعب المغربي
الشعب المغربي

عبر الإعلامي المغربي ماجد الشاجعي، عن سعادته الكبيرة، بعد تأهل منتخب المغرب لدور الستة عشر لكأس العالم بعد الفوز على كندا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت على ملعب الثمامة مساء اليوم.

احتفالات عارمة في الشارع المغربي

وقال خلال مداخلة عبر "زووم"، مع برنامج "هنا المونديال"، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، إن هناك احتفالات عارمة في الشارع المغربي، ولكن ما أسعده أكثر هو احتفال الإعلام المصري بفوز منتخب المغرب والتي تثبت أن مصر أم الدنيا، خاصة أنه من المحبين لمصر جدًا.

وأكد أن أسباب نجاح المنتخب المغربي وتصدره لمجموعته هو المنظومة المتكاملة من الاتحاد والمدرب واللاعبين، مشيرًا إلى أن المدرب وليد الركراكي، كتب وثقية تاريخيه اليوم وماحدث هو أسلوب تكتيكي مغربي وهو أول المنتخبات العربية والأفريقية التي تتأهل على رأس المجموعة للمرة الثانية بعد عام 1986. 

وتابع: "الشارع المغربي يعيش ليلة من ليالي ألف ليلة وكل الجماهير خرجت تحتفل وتعبر عن فرحتها، والمواطن المغربي في أمس الحاجة للفرحة في ظل الظروف الاقتصادية وهذا المساء الحلم تحقق في المغرب". 

وأشار إلى أن المدرب وليد الركراكي، هو من حقق المعجزة الكروية بتصدير الطاقة الإيجابية للاعبين، وتحول المنتخب لمادة دسمة في كل وسائل الإعلام العالمية، خاصة أنه مدرب شاب وهو لاعب دولي سابق وعاش كثيرًا في فرنسا، وعندما تم تعيينه تحدث مع اللاعبين عن المشاكل ووعد بحلها ومع فريق عمله شكل الإحتواء وصدر الثقة لكل اللاعبية ومن خلال الدعم الذي يقدمه الاتحاد.

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