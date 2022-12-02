الجمعة 02 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل التحريات فى اتهام طالب بدهس 10 مواطنين على دائرى دار السلام

ضبط متهم
ضبط متهم

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة حول اتهام طالب بدهس 10 أشخاص وإصابتهم بسيارته بدائري دار السلام  في القضية رقم 7116 لسنة 2022 جنایات دار السلام والمقيدة برقم 1200 لسنه 2022 كلي حلوان.

ونستعرض في هذا التقرير تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

وجاء في أقوال معاون مباحث قسم شرطة دار السلام، بأن تحرياته السرية أكدت أن المتهم قاد السيارة بسرعة جنونية نجم عنها إصابة المجنى عليهم محدثا إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق.

وأضاف أن تحرياته السرية أكدت تعاطي المتهم لجوهر الحشيش المخدر.

ونص قرار الإحالة - أن النيابة العامة تتهم "ك.ف" 23 سنة، طالب - محبوس لأنه في 28 يونيو، بدائرة قسم شرطة دار السلام محافظة القاهرة، أحرز بقصد التعاطي جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأضاف القرار أن المتهم تسبب خطأ في إصابة 10 أشخاص بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة بأن قاد السيارة بحالة ينجم عنها الخطر فاحدث إصابتهم الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق حال كونه متعاطيا مخدرًا - محل وصف الاتهام السابق - إبان ارتكابه الحادث.

وأوضح قرار الإحالة أن المتهم قاد السيارة المار بيانها وهو تحت تأثير مخدر وترتب على ذلك إصابة المجني عليهم المار ذكرهم بالاتهام السابق على النحو المبين بالتحقيقات.

التحريات اتهام طالب دهس 10 مواطنين دائري دار السلام

رئيس التحرير

وائل لطفي

المنصورة الجديدة

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