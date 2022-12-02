تامر حسين يكشف تفاصيل بدايته من الأناشيد الدينية لألبوم مع عمرو مصطفى

كشف الشاعر الغنائي والملحن تامر حسين، كواليس دخوله المجال الفني، وكيف استطاع الوصول لكبار النجوم في مصر والوطن العربي.

بدأت من سن صغير في التأليف

وقال تامر حسين، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، "بدأت كتابة الأغاني من وأنا في سن صغيرة ولم أكن أعرف أنها موهبة، ولما دخلت المدرسة كنت أقدم الأناشيد الدينية في الإذاعة وأصحابي طلبوا مني أغني لهم بدأت اغير كلمات أغانٍ لعمرو دياب ومحمد محي وأغنيها لهم، وغنائي ساعدني كثيرًا في مشواري".

وأضاف: "كنت منتظر أكمل 19 سنة لأني كنت كل ما أروح الشهر العقاري يقولولي هات والدك يسجل الأغنية وكنت مستني أوصل للسن ده علشان أريح أبويا".

وتابع: "دخلت الكلية، ودخلت المدرج غلط وقلت دا مش مكاني، وكنت دائمًا مع فرقة التمثيل والكورال، وكان يوجد آلات موسيقية وأنا أحبها واتعرفت على الناس وكانوا بيعملوا أغاني ومنهم أحمد علي جاد، عرفني على الملحن عمرو مصطفى، وكان نجم وقتها، وكان عايز شعراء جدد فسمع شغلي وشغل أكثر من حد فطلبني، واشتغلت كلمات كتيرة في الفترة دي منها ألبوم عمرو مصطفى، سبع أغاني كلماتي وألحانه".