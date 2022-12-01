حكيمى عقب تأهل المغرب للدور الثانى بمونديال قطر: أود تهنئة الفريق بأكمله وجميع الطواقم

أثنى أشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي لكرة القدم على زملائه بالفريق وكذلك على المدير الفني وليد الركراكي بعد التأهل إلى الدور الثاني (دور 16) ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وصعد المنتخب المغربي إلى الدور الثاني بعدما تغلب على نظيره الكندي 2 / 1 اليوم الخميس في الجولة الثالثة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة.

وكرر المنتخب المغربي بذلك إنجاز نسخة 1986 عندما وصل إلى الدور الثاني بالمونديال، وقد تأهل اليوم من صدارة المجموعة السادسة ليلتقي في الدور المقبل مع صاحب المركز الثاني في المجموعة الخامسة.

وقال حكيمي، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في المباراة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المواجهة في استاد الثمامة :"نحن سعداء بالتأهل، لقد قدمنا أداء رائعا. أود أن أهنئ الفريق بأكمله، هو ليس فقط فريقي وإنما هذه أسرتي."

وأضاف :"هؤلاء اللاعبون يلعبون بروحهم وبقلبهم، وأشكر أيضا الطواقم التي تساعدنا، ونحن في حالة ذهنية رائعة حاليا."

وتابع حكيمي :"في أول يوم لمجيئنا إلى هنا، تحدثنا فيما بيننا وقلنا إنه حان الوقت كي نغير من عقليتنا، وكل اللاعبين اتفقوا على أنه حان الوقت كي يصنع هذا الجيل شيئا رائعا."

وأضاف :"نعم جيلنا يستحق أن يدخل التاريخ، وقد صنعنا التاريخ اليوم، نحن فخورون بحمل لواء بلدنا واللعب من أجل المغرب وأن نجعل شعبنا فخور بنا."

وعن بكائه مع نهاية المباراة، قال حكيمي :"لم أكن أحلم بأن أقدم شيئا كهذا لبلدي، اللعب من أجل وطني المغرب شيء رائع، وتقديم إنجاز كهذا لبلدك أكبر بكثير مما تقدمه لناديك."

وأوضح :"مع ناديك، أنت تلعب طوال العام، ولكن هنا في هذه الكأس، صنعنا التاريخ وتأهلنا إلى الدور الثاني، الآن صنعت التاريخ وأرى أنني بذلك أخدم الشعب المغربي، ما حدث اليوم هو خدمة لهذا الجيل."

وتابع :"طالما وددنا أن نحقق هذا الحلم لنا وللجيل القديم وكذلك لشعبنا وعائلاتنا وكل من حولنا كانوا معنا."

وحول تعرضه للإصابة، قال حكيمي :"نعم أصبت لكنني تمسكت بمواصلة اللعب كي أساعد الفريق، لأنك لا تعلم متى تتاح مثل هذه الفرصة مجددا بأن نقدم مباراة كهذه، نحن سعداء للغاية."

وأثنى حكيمي بشكل خاص على المدير الفني وليد الركراكي، قائلا :"هذا الرجل قام بدور رائع، لم يكن لديه الوقت الكافي لكنه شكل مجموعة رائعة ووضعنا ثقتنا فيه، تحدثنا وتناقشنا طويلا وأهم شيء أن هذه المجموعة هي بمثابة أسرة ونحن نثق في مدربنا وأود أن أشكره لأنه حقا قدم عملا رائعا."

وقال بشأن شعوره بعد التأهل للدور الثاني: "تنتابني مشاعر عميقة، فقد صنعنا التاريخ، هذا هو كل ما بذهني، طالما بذلنا الجهد للوصول إلى هذه اللحظة، نعم أنا شعرت بعواطف جياشة لأن عائلتي والشعب المغربي هناك يشاهدنا والكل كان يود أن يفرح، وبالتالي بكيت لأنني شعرت بهذه العاطفة".