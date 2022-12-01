الخميس 01 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

نقلة صحية.. إصدار 3 ملايين قرار علاج على نفقة الدولة للمواطنين فى 2022

مدحت الكمار
مدحت الكمار

ثمّن مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، مجهودات وزارة الصحة وما يشهدها قطاع الصحة من تطوير وتنمية غير مسبوقة، طفرة صحية حقيقية، يستفيد منها ملايين المصريين عبر برامج ومبادرات رئاسية متعددة.

أضاف الكمار، في بيان اليوم، أن قطاع الصحة حظى باهتمام غير مسبوق على مدار الـ8 سنوات الماضية، وذلك بإطلاق الدولة برعاية الرئيس السيسى، حزمة من الخدمات الصحية العاجلة، وذلك لسد الفجوة فى الخدمات، التي واجهت نقص وتدنى المستوى الصحي الذي كان موجودا من قبل.

ولفت عضو البرلمان، إلى حرص الدولة المصرية على إعادة تأهيل البنية التحتية الصحية وتطويرها لتواكب التطور فى أداء الخدمة الصحية من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وإطلاق حزمة من الإصلاحات الصحية للإسراع بتوفير الخدمة للمواطن للواطن المصري وبشكل سريع وبمعايير جودة عالمية.

ونوه الكمار بالميرانية الضخمة التي رصدت لقطاع الصحة، مشيرا إلى ما اعلنته وزارة الصحة أمام مجلس النواب، بأن 18 مليونا و700 ألف خدمة صحية تم تقديمها للمواطنين بتكلفة تجاوزت 11 مليار جنيه من يناير  حتى نوفمبر لحالي 2022، وإصدار نحو 3.1 مليون قرار علاج على نفقة الدولة  لخدمة 1.9 مليون مريض، بتكلفة 12.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى استمرارية دعم مبادرات 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار ورفع كفاءة المستشفيات، وغيرها.

واختتم النائب مدحت الكمار بتوجيه الشكر للقيادة السياسية التي عملت على توفير كافة احتياجات القطاع الصحي في مصر، طوال السنوات الماضية والنهوض به رغم كل التحديات.

100 مليون صحة الإصلاحات الصحية التأمين الصحي الشامل الجديد الدكتور حسام عبدالغفار الخدمة الصحية العلاج على نفقة الدولة القضاء على قوائم الانتظار النائب مدحت الكمار منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد

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