تعادل إيجابي بين الزمالك والمصرى البورسعيدى فى الشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة المقامة بين الفريقين على ملعب "برج العرب"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.

افتتح إمام عاشور التسجيل لصالح الزمالك من تسديدة صاروخية في الدقيقة 20 قبل أن يدرك عبد الرحيم دغموم التعادل لصالح المصري في الدقيقة 36 من ضربة رأسية.

أحداث الشوط الأول

فريق المصري البورسعيدي استهل المباراة بشكل قوي، وكاد أن يتقدم في الدقيقة الاولى بعدما استغل مروان حمدي خطأ من الحارس محمد صبحي في الإمساك بالكرة و سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ولكن سيطر عليها حسام عبد المجيد قبل وصولها للمرمى.

في الدقيقة 11 إمام عاشور أرسل تمريرة طولية في اتجاو مصطفى شلبي ولكن خرج الحارس محمود جاد من مرماه وشتت الكرة.

وسجل غمام عاشور الهدف الأول بعدما سدد الكرة من مسافة بعيدة مرت على يسار الحارس محمود جاد لداخل الشباك.

وسجل المصري هدف التعادل بعدما أرسل إلياس الجلاصي تمريرة عرضية من جهة اليمين قابلها عماد الدين بوبكر من على القائم الثاني بتمريرة بالرأس وصلت لدغموم أمام المرمى الذي حولها برأسيه لتمر على يمين محمد صبحي لداخل الشباك.

في الدقيقة 45 إمام عاشور أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها محمود جاد.