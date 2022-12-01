جمارك ارقين تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية

تمكن رجال الجمارك باللجنة الجمركية الثانية بمعبر ارقين برئاسة حمدى محمد مكى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الاستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

جاء ذلك بناء على مذكرة معلومات من الرائد احمد ضياء رئيس وحدة المباحث وسلطان فتحى مأمور الأمن الجمركى بالمعبر مفاداها إعتزام الراكب م.ا.آ سودانى الجنسية تهريب كمية من الأدوية البشرية في الأتوبيس المتجهه إلى الخرطوم .

وقام حمدى محمد مكى، مدير الجمرك بتشكيل لجنة من ممدوح محمود وحسين عبد اللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك وأحمد الطيب مأمور التعريفة لتفتيش أمتعة الراكب فتبين وجود ٤٩٥ شريط دوفاستون ١٠ مجم و٩٦ أمبول fostimon و ٥١٦ شريطًا cyclo_progynova داخل أمتعته الشخصية، وبلغت قيمة المضبوطات ١٣٦ ألف و٧٥٨ جنيهًا.

وقرر أحمد مصطفي عثمان، مدير عام جمارك أسوان اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٢ وحرره محمود عابد مأمور الجمرك.

يأتى ذلك بناءً على تعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك وعمر على محمد خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية وفكيه حامد مدير عام الأمن الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.